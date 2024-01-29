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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل الحالة المرورية اليوم بشوارع القاهرة والجيزة

الحالة المرورية
الحالة المرورية

استعرضت الإعلامية دينا شرف، مقدمة برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر شاشة القناة «الأولى» و«الفضائية المصرية»، تفاصيل الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة وبعض المحافظات.

حيث يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية تستمر حتى شارع الجيش وصولاَ إلي ميدان العباسية بينما شهد شارع صلاح سالم كثافات بسيطة كما توجد سيولة مرورية عند كوبري الجلاء حتى طريق العروبة.

وشهد كوبري المطار كثافات نسبية تبدأ تقل وتختفي تدريجيا وصولا إلي طريق المطار، وكوبري الحدائق المتجه للزاوية وأعلى كوبرى المطرية المتجه للكابلات نشهد كثافات مرورية، كما وجدت كثافات مرروية بسيطة متحركة مستمرة من كورنيش النيل القادم من المظلات وحتى وسط البلد.

ويوجد غلق كلي وجزئي من شارع يوسف عباس لتنفيذ  بعض الأعمال الإنشائية لمدة 30 يوما وهذا الغلق بدأ من يوم 14 يناير، وتم عمل تحويلات مرورية، بهدف استيعاب الحركة بالشارع، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور تزامناَ مع تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالقاهرة.

وتستلزم هذه الإصلاحات الغلق الكلي لطريق بلبيس الصحراوي، بالوصلة من شارع الملاحة الجوية وحتى شارع حامد حجازي، ويستلزم الأمر أيضاَ إجراء تحويلات مرورية للقادم من طريق الدائري أن يسلك يمينا بشارع الملاحة الجوية فيسارا شارع الكتيبة وصولا لشارع حازم حجازي، وحتى التحويلات.

أما عن محافظة الجيزة يشهد شارع الهرم بطئ لحركة السيارات بسبب غلق الطريق بالتقاطع مع المريوطية، بينما شهدت منطقة مشعل كثافات مرورية من شارع العشرين حتى شارع الطالبية.

وتوجد كثافات من كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق وحتى العشرين، موضحة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة أغلقت الطريق السياحي جزئيا بواقع 2 حارة مرورية في المسافة من نهايته حتى تقاطعه مع الطريق الدائري أعلى طريق المنصورية بمسافة 500 متر حيث تستغرق الأعمال 15 يوم، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة السيارات.

ويشهد المحور كثافات مرورية للقادم من أكتوبر وتستمر حتى نادي الزمالك وتنتهي عند توسعة كوبري 15 مايو ولكن توجد سيولة مرورية في المحور المتجه إلى أكتوبر.

وشهدت محافظة المنيا سيولة مرورية في عدد كبير من الطرق منها طريق الشيخ فضل على طول الطريق، مع وجود بعض الكثافات البسيطة في بعض الطرق.

ومحافظة الشرقية شهدت شارع مينا القمح سيولة مرورية الحالة داخل الزقايق في طريق المحافظة والجامعة وأيضا شهد كثافات مرورية بسيطة عند مدخل المنصورة وشارع ديرب نجم أما طريق الحماد إلي الإسماعيلية يشهد حالة مستقرة عدا بعض الكثافات في مداخل بعض المدن بسبب تنظيم حركة المرور.

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