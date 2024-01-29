مستوطنون إسرائيليون يحاولون إغلاق معبر كرم أبو سالم لمنع دخول المساعدات لغزة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين يحاولون إغلاق معبر كرم أبو سالم من جديد أمام دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة أنه رغم قرار سلطات جيش الاحتلال بإعلان معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة لمنع المستوطنين من عرقلة دخول الشاحنات إلى قطاع غزة مرة أخرى، إلا أن عناصر وصلوا إلى المكان للتظاهر من أجل عرقلة سير الشاحنات.

يأتي ذلك على الرغم من الظروف الجوية وكثرة الحواجز، وقال المستوطنون إنهم لن يسمحوا بمرور أي مساعدات حتى يعود آخر الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة.