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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجة غزيرة قادمة.. غطاء سحابي ممطر يغطي أجواء البلاد |الطقس

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس اليوم، استمرار وجود غطاء سحابى كثيف من السحب الممطرة يؤثر بقوة على السواحل الشمالية الغربية يصاحبه سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة للداخل ولكن تكون أقل حدة، كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى الى اضطراب فى حركة الملاحة البحرية وارتفاع الموج من ٤:٣ أمتار، وسرعة الرياح تتراوح ما بين 60:70 كم/س.

وقالت هيئة الأرصاد، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي على مسطح البحر المتوسط يجلب معه كتلة هوائية باردة ورطبة يصاحبه منخفض جوى فى طبقات الجو يؤدي إلى انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة على علي مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى. 

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن نشاط الرياح على بعض المناطق يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، يصاحب ذلك اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبحسب ما أعلنته هيئة الأرصاد، فإن الأمطار المتوقعة خلال الطقس اليوم، كالتالي:
- أمطار متوسطة الشدة إلى غزيرة على مناطق من ( السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى).
- أمطار خفيفه قد تكون متوسطة على مناطق من (جنوب الوجه البحرى ومدن القناة)
- تمتد خفيفة إلى مناطق من( القاهرة الكبرى ووسط سيناء) على فترات متقطعة .

وحول درجات الحرارة المسجلة خلال الطقس اليوم، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 16 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 16 للعظمى والصغرى 11 درجة

جنوب سيناء 22 للعظمى والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد 19 للعظمى والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد 21 للعظمى والصغرى 10 درجات

 

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