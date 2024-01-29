بيل تشاتو: منتخب الكونغو فعل ما يريد أمام مصر.. والمستقبل ينتظر الكاميرون

تحدث بيل تشاتو نجم منتخب الكاميرون السابق عن توديع المنتخب المصري لبطولة أمم إفريقيا أمام منتخب الكونغو الديموقراطية من دور ثمن النهائي وتوديع منتخب بلاده البطولة أمام منتخب نيجيريا.



وقال تشاتو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "منتخب مصر فريق كبير، ولكنهم عانوا كثيرا في دور المجموعات".



وتابع "طريقة اللعب منحت منتخب الكونغو فرصة أن يفعل ما يريد خلال المباراة".



وأضاف "منتخب الكونغو يستحق هذا الفوز وهو فريق رائع ونجح في إقصاء منتخب مصر من البطولة".



وواصل تشاتو مجيبًا على مصير المدير الفني الحالي لمنتخب الكاميرون سونج قائلًا "الكاميرون دولة صارمة، منذ 2002 ونحن نسعى من أجل التتويج بالبطولة، الجيل الحالي يملك عدد كبير من اللاعبين الشباب في البطولة".



وأردف "صامويل إيتو يساند هذا الجيل من اللاعبين، المنتخب لم يلعب من قبل كثيرا ويفتقد التناغم فقط، كان يجب ان يلعبوا عدد كبير من المباريات قبل أمم إفريقيا، مع سنوات قادمة ستروا منتخب مختلف".