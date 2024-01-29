وزير التعليم: 30 ألف طالب تقدموا لمدارس stem قبلنا منهم 2000

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ان الدولة المصرية مهتمة بتنمية الابتكار والنابغين ومعتبراها هدفا استراتيجيا وقوميا مهماً.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال كلمته في مؤتمر نظام التعليم stem : ان المبتكرين والنابغين هم من سيقودون مسيرة التنمية ولذا يجب على الدولة رعايتهم.

واضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : مناهج مدارس stem مبني على نواتج التعلم ، و البنية التحتية الخاصة بمدارس stem على اعلى مستوى

واكد وزير التربية والتعليم ان طلاب مدارس stem يكونوا من المتفوقين في الشهادة الاعدادية ، والعام الماضي تقدم ٣٠ ألف قبلنا منهم ٢٠٠٠ فقط

واشار وزير التربية والتعليم الى ان مدارس stem هو النقطة المضيئة في التعليم المصري ، حيث انها تعد باحث صغير من خلال اهتمام مناهجها بتنمية مهارات البحث

وقال وزير التربية والتعليم ان طلاب مدارس المتفوقين يخوضون اختبارات مؤهلة لدخول الجامعات

وشدد وزير التربية والتعليم على ان احد شروط افتتاح مدارس المتفوقين ان يكون بجوارها احدى الجامعات

وقال : القيادة السياسية كلفتنا بالتوسع في مدارس المتفوقين stem ونعمل على تنفيذ هذا التكليف

واضاف وزير التربية والتعليم : ان مدارس المتفوقين stem تنمي لدى الطالب مهارات العمل الجامعي وغيرها من المهارات المستدامة في مجال العلوم والتكنولوجيا

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : نظام التعليم stem يتميز بتنوع مصادر المعرفة و تنمية مهارات البحث حيث لا يعتمد الطالب على اي كتب دراسية ولكنه يعتمد على البحث الذاتي

واكد وزير التربية والتعليم ، أن مشروعات طلاب مدارس stem تسلعد في حل التحديات الكبرى التي تواجه مصر

وشدد وزير التربية والتعليم على ان الدولة المصرية تبنت التوسع في نظام التعليم stem

وينعقد مؤتمر نظام التعليم "STEM" في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، وذلك بحضور عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، وحسن شحاتة، وزير العمل، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وجميع الأطراف المعنية من مختلف الجهات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المؤتمر سوف يناقش عددا من المحاور التى تتضمن تسليط الضوء على نظام تعليم "STEM" فى مصر ودوره في تنمية مهارات الطالب خاصة في مرحلة التعليم الثانوى، واستعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم "STEM"، ووضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها، وبحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصرى وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن يشهد مؤتمر نظام التعليم "STEM" ، استعراض بعض الخبرات لأثر التعليم بنظام STEM على إعداد الخريج للدراسة الجامعية، وحصوله على فرص أفضل من الناحية الأكاديمية والمهنية والمسارات الحياتية المختلفة.