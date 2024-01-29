عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إعلان الحوثيين الهجوم على السفينة الحربية "بولر".. مسؤول أمريكي ينفي |تفاصيل

البحرية الأمريكية
البحرية الأمريكية

قال الحوثيون في اليمن، إنهم هاجموا قاعدة متنقلة تابعة للبحرية الأمريكية في البحر يوم الاثنين دون تقديم أدلة، وهو أمر رفضه مسؤول دفاع أمريكي على الفور.

وقال المتحدث باسم جماعة الحوثي إن الهجوم استهدف "لويس بي بولر" الأمريكية، وهي سفينة تعمل كقاعدة إنزال عائمة.

وكانت  بولر متمركزة، في وقت سابق، في بحر العرب كجزء من الجهود الأمريكية للحد من هجمات الحوثيين على الشحن التجاري عبر البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال المتحدث العسكري الحوثي، العميد يحيى ساري،  في بيان إنه أطلق صاروخا على بولر في خليج عدن. ولم يقدم أي دليل.

وقال ساري في البيان إن هجمات الحوثيين ستستمر "حتى يتم وقف العدوان، ورفع الحصار عن شعب فلسطين في قطاع غزة".

بينما قال مسؤول دفاعي أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة مسائل ستخباراتية، إنه لم يتم الإبلاغ عن أي هجوم على بولر؛ مشيرا إلى أن الحوثيون أطلقوا سابقا صواريخ لم تصل إلى هدفهم المقصود، وبدلا من ذلك تحطمت على الأرض أو البحر.

وبولر بمثابة قاعدة متنقلة لأختام البحرية الأمريكية التي أجرت عملية 11 يناير للاستيلاء على مكونات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز الإيرانية الصنع التي يعتقد أنها متجهة إلى اليمن.

ومنذ نوفمبر، استهدف المتمردون مرارا وتكرارا السفن في البحر الأحمر بسبب هجوم إسرائيل على غزة. لكنهم استهدفوا في كثير من الأحيان السفن ذات الصلات الضعيفة بإسرائيل، مما يعرض الشحن للخطر في طريق رئيسي للتجارة العالمية بين آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وضرب الحوثيون سفينة تجارية بصاروخ يوم الجمعة، مما أشعل حريقا احترق لساعات.

البحر الأحمر السفينة الحربية الصواريخ الباليستية هجمات الحوثيين هجمات الحوثي جماعة الحوثي صواريخ كروز قطاع غزة فلسطين غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

محمد فضل: لاتحاول استفزاز المصريين يا رامي يا عباس عشان هيدوسوا عليك

تمنيت لو كان كابوسا.. لماذا رفض مهند لاشين تسديد ركلة الجزاء الأخيرة؟

موضوعات متعلقة

السيسي وأمن مصر والمخططات المسمومة.. كيف أنقذ الرجل البلاد من السقوط في الهاوية

الحوثي: عناصرنا مستمرة في منع السفن الإسرائيلية من العبور بالبحر الأحمر

هل الدعاء باسم الأم مستجاب والنداء يوم القيامة بأسماء الأمهات؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الخشت لـ صدى البلد: «قصر عيني» جديد في 6 أكتوبر.. و"القاهرة" ضمن أفضل 50 جامعة عالمية

تهديد السيادة المصرية| تفاصيل بيان رئيس الوزراء أمام "النواب": مصر ترفض تهجير الفلسطينيين.. ولن نتوانى عن مواجهته

سياسيون وخبراء لـ "أ ش أ": اصطفاف وطني كبير لتأييد تحذير الرئيس السيسي من أن التهجير القسري للفلسطينيين خط أحمر

مدبولي: أنفقنا 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات

مدبولي: إنفاق 283 مليار جنيه في مشروعات بشمال سيناء خلال 10 سنوات ماضية

ترشيحاتنا

بيان عاجل لـ السعودية بشأن تطورات أزمة الأونروا

البحث عن الكنز .. أدمن صفحة الفيس بوك المثيرة فى قبضة الأمن

لتنسيق الخطط بشأن غزة.. اجتماع مسئولي الأمن القومي لـ4 دول عربية في الرياض

أنباء عن قصف إسرائيلي.. انفجارات تهز السيدة زينب بدمشق

هشام آمنة: إزالة 675مبنى مخالفا واسترداد 706 فدادين بالموجة الـ22 لإزالة التعديات

الحبس وغرامة مليون جنيه عقوبة إصدار نقود إلكترونية دون ترخيص.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطولة نادين لبكي.. الصورة الأولى لـ سلوى عثمان من الفيلم العالمي وحشتيني

تحذيرات من شرائها.. نوع من القلاية الهوائية المنتشرة بالأسواق تسبب السرطان والعقم

نصف كوب سميد.. طريقة عمل رموش الست أرخص حلويات

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

فيديو

مبلغ شهري ضخم.. فيتوريا ثاني أغلى مدرب في بطولة أمم إفريقيا

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

ميرهان حسين تكشف سبب انفصالها عن خطيبها وعلاقة شيرين عبد الوهاب

حشرات وكائنات حية.. شاب يضع "فتلة" شاي تحت المجهر ليفاجأ بصدمة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ