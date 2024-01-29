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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

إي إف چي القابضة تحصل على شهادة الأيزو "ISO 27001" في نظام إدارة أمن المعلومات

صدى البلد

أعلنت اليوم مجموعة إي اف چي القابضة – المؤسسة المالية الرائدة التي تمتلك بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة – أنها حصلت على شهادة الأيزو ISO 27001 العالمية في نظام إدارة أمن المعلومات، وهو ما يؤكد على التزام المجموعة الراسخ بالحفاظ على سرية بيانات العملاء والمستثمرين الشخصية، مع ضمان الامتثال والنزاهة في استخدام البيانات، وكذلك إتاحتها بشكل آمن وموثوق.

 

ويعكس هذا الإنجاز قدرة المجموعة على تطبيق الضوابط الأمنية الصارمة، وكذلك تبني أفضل الممارسات لحماية البيانات الشخصية، فضلًا عن التصدي لمحاولات الاختراق الأمنية المحتملة، والالتزام بكافة القواعد والقوانين التنظيمية.

 

وفي هذا السياق، أعرب كريم عوض، الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، عن سعادته بقدرة المجموعة على تحقيق هذا الإنجاز الكبير عبر حصولها على شهادة الأيزو ISO 27001، وذلك في إطار مساعيها الرامية لتوفير بيئة آمنة للاستثمار لعملاء الشركة بالحفاظ على سرية بياناتهم العملاء الشخصية. وأضاف عوض أن هذا الإنجاز يعد بمثابة شهادة على الجهود التي تبذلها المجموعة لتعزيز عملياتها التشغيلية والامتثال لأعلى معايير أمن المعلومات التي تضاهي المعايير العالمية.

 

وجدير بالذكر أن الحصول على شهادة الأيزو ISO 27001 سوف يساهم في تعظيم المردود الإيجابي على المجموعة، ويتضمن ذلك تعزيز الضوابط الأمنية وحماية بيانات العملاء والمستثمرين، والتصدي لمحاولات الاختراق الأمنية المحتملة. كما تتيح الشهادة للمجموعة إمكانية إجراء عملياتها الأمنية بسهولة وكفاءة عالية من حيث التكلفة والوقت، مع احتواء التداعيات الناجمة عن الأخطاء البشرية، مما يضمن بيئة استثمار آمنة وموثوقة لجميع الأطراف ذات العلاقة.

 

ومن جانبه، أشاد محمد فتحي، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بمجموعة إي اف چي القابضة، بالخطوات التي أحرزتها الإدارة على صعيد تعزيز نظم إدارة أمن المعلومات، لافتًا إلى أن الحصول على شهادة الأيزوISO 27001 يعد بمثابة خطوة مهمة في سجل إنجازات المجموعة، ولكنه مجرد جزء من برنامج أمن المعلومات الساعي لتحقيق أهداف أكثر وأكبر مؤكداً على أن المجموعة تعتزم مواصلة تبني أفضل الممارسات والإجراءات في هذا المجال بما يتجاوز توقعات العملاء والمستثمرين.

 

بالإضافة إلى ذلك، يعد الحصول على شهادة الأيزو ISO 27001 أحد أبرز الإنجازات التي حققتها المجموعة، والتي تعكس التزامها بتبني كافة الإجراءات الأمنية اللازمة التي تضاهي المعايير العالمية، وكذلك بهدف التكيف مع المخاطر الأمنية الحديثة، سعيًا إلى تعزيز ثقة عملائها ومجتمع المستثمرين بشكل عام في عملياتها الأمنية

الاسواق الناشئة استخدام البيانات البيانات الشخصية المؤسسة المالية المعايير العالمية امن المعلومات إي اف چي القابضة

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