حمدي الوزير ومحسن منصور و يارا عزمي و أبطال فيلم إشعار بالموت يحتفلون بالعرض الخاص

احتفل صُنّاع فيلم «إشعار بالموت» بالعرض الخاص للعمل في إحدى دور العرض السينمائي، وسط حضور كبير من أبطال الفيلم ونجوم الوسط الفني، في أجواء مميزة غلب عليها الحماس والتشويق، تزامنًا مع اقتراب طرح الفيلم للجمهور بدور العرض.

وشهد العرض حضور نخبة من نجوم الفيلم، في مقدمتهم الفنان حمدي الوزير والفنان محسن منصور، اللذان حرصا على التواجد اللحتفال بالفيلم جانب الفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان محمد يونس، يارا عزمي، يحي أحمد، منة هشام، الفنان عزوز عادل

أما ضيوف العرض الخاص كان من بينهم هايدي رفعت، وياسمين موافي، والفنان شريف شعشاع

وتبادل الحضور التهاني والتقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء، حيث عبّر أبطال الفيلم عن سعادتهم الكبيرة بردود الفعل الأولية التي تلقوها عقب عرض العمل، مؤكدين أن الفيلم يمثل تجربة فنية مختلفة تجمع بين الإثارة والتشويق في إطار درامي مميز.

ويأتي فيلم «إشعار بالموت» ضمن الأعمال التي تراهن على تقديم محتوى مختلف، حيث تدور أحداثه في أجواء من الغموض والتشويق، ما يجعله من الأفلام المنتظرة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل مشاركة مجموعة متنوعة من النجوم تجمع بين الخبرة والوجوه الشابة.

ومن المتوقع أن يحظى الفيلم بإقبال جماهيري ملحوظ عند طرحه رسميًا، في ظل حالة الترقب التي خلقها العرض الخاص، إضافة إلى الحضور الكبير لنجوم العمل والدعم الواضح من الوسط الفني، ما يعكس ثقة صُنّاعه في نجاحه وتحقيقه صدى واسعًا لدى الجمهور.