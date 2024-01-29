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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وليد عبداللطيف: فيتوريا من أضعف المدربين الذين تولوا تدريب منتخب مصر

صدى البلد

أكد وليد عبداللطيف نجم الزمالك السابق، أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر من أضعف المدربين الذين تولوا الفراعنة، ولم يسبق له تدريب المنتخبات الوطنية مطلقًا، ولكن العيب على من قام باختياره وتركه يعمل كل هذه الفترة دون حساب، فهو لم يقدم أي شئ مطلقا.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية Etc: "لا اعتقد أن روي فيتوريا سيرحل عن تدريب منتخب مصر، لو كان القرار بيدي يجب رحيله فورًا، لم أصدق في الأساس أننا وصلنا لدور الـ16، لم نحقق أي مكسب، لم أتخيل مطلقا أننا سيصل بنا الأمر لذلك".

وأضاف: "هناك أخطاء واضحة في الإدارة الفنية، فهو ضعيف الشخصية وغير قادر على إدارة المباريات مطلقا، وكان يجب علينا اختيار مدرب قوي سبق له تدريب المنتخبات مثلما حدث في وقت سابق مع كارلوس كيروش".

وتابع: "كنا في السابق نعتمد على لاعبي المنتخب الأوليمبي في المنتخب الأول، فيتوريا لم يقم بضم أي لاعبين شباب مطلقا، ولم يساهم مطلقا في تطوير لاعب صغير السن أو ظهور عناصر جديدة".

وأكمل: "معظم تصريحات روي فيتوريا غريبة جدًا، فهو كان يقول بالأمس أن مواجهة الكونغو بمثابة مباراة نهائية، وهي بالفعل كذلك لانها مواجهة اقصائية الفائز سيكمل في البطولة والخاسر سيخرج من المنافسات".

وزاد: "يجب التعاقد مع مدرب كبير يمتلك خبرات كبيرة داخل قارة افريقيا، ندفع 200 الف دولار وهو مبلغ كبير للغاية، لو كان يتقاضى فيتوريا مبلغ اقل كان من الممكن آلا نتحدث، هناك مدربين آخرين في افريقيا تحصل على مبالغ اقل من ذلك بكثير، وكيروش كان موجودا وبعدما رحل ودرب منتخبات اخرى كان يتقاضى مبالغ اقل بكثير".

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