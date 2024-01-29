عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعنوان «إعادة هيكلة برامج التدريب»| المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة يواصل فعالياته في القاهرة

صدى البلد

واصل المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية في دورته الحادِية والعشرون بمدينة القاهرة أعماله لليوم الثاني تحت شعار (إعادة هيكلة برامج تدريب الصيانة ودور المؤسسات المهنية لمواكبة التحول الرقميِ).
وتواصلت الجلسات وورش العمل القيمة التي شهدها اليوم الأول من المؤتمر، وفي السياق ذاته، تحدث المشاركون في المؤتمر عن الصيانة الذكية وموثوقية النظام ودور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تحسين أداء الصيانة. وقد توجهت النداءات إِلى الجهات المعنية بضرورة إعادة هيكلة البرامج التدريبِية لمواكبة التحول الرقمي، وتوفير الإِمكانيات والتكنولوجيا المتطورة التي تمكن الشبكة المهنية من مواكبة التطور والتطبِيق الفعال.


كما تطرقت الجلسات إِلى المستجدات في مجالات الطاقة المتجددة والحلول المستدامة كذلك صيانة المباني وإدارة المرافق في العصر الرقمي (تعليم وتدريب مستدام) ومبادرات لتحسين صيانة أنظمة الطرق والمواصلات، كما تضمنت تجارب إقليمية من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في إدارة الأصول والمرافق والتحول الرقمي، كذلك تم تسليط الضوء على منتدى صيانة المنظومات الكهربائية، بالإضافة إلى عقد ست ورش عمل لمنتدى الهندسة الطبية والإكلينيكية استعرضت اتجاهات جديدة في التخطيط الطبي والحلول السريرية بالإضافة إلى مناقشة الصيانة الوقائية للأجهزة الطبية والسلامة الكهربائية والعديد من المواضيع المتعلقة بالتحول الرقمي في الرعاية الصحية. 


وتستكمل فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر بعقد جلسات منتدى الهندسة الطبية والإكلينيكية والتي تناقش تحول إدارة تكنولوجيا الرعاية الصحية في الرعاية، الذكاء الاصطناعي والابتكارات في الهندسة الطبية الحيوية وإدارة المرافق، التوجهات المستقبلية في التدريب والتعليم في مجال الهندسة الطبية الحيوية وتقييم التكنولوجيا الصحية في الأجهزة الطبية.

B667BCD3-D7D8-49DF-A0F9-C862B1E303BE
B667BCD3-D7D8-49DF-A0F9-C862B1E303BE
A31B80C0-C74F-4D3F-A308-EC61531A7256
A31B80C0-C74F-4D3F-A308-EC61531A7256
077D9DB7-F559-418B-B82B-511BD84CA37D
077D9DB7-F559-418B-B82B-511BD84CA37D
1819A656-2E96-4C36-835A-FACB0C232C18
1819A656-2E96-4C36-835A-FACB0C232C18
5DBA4DE8-B2BE-41F0-89E6-BF987D3F4761
5DBA4DE8-B2BE-41F0-89E6-BF987D3F4761
إعادة هيكلة الذكاء الاصطناعي المملكة العربية السعودي دور الذكاء الاصطناعي جمهورية مصر العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

فيتوريا يطلق قذائفه عقب توديع بطولة أمم أفريقيا | شاهد

ترشيحاتنا

أسس الاتفاق.. معيط يكشف عن تفاصيل زيارة وفد صندوق النقد الحالية لمصر

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

ثالث أكبر ممول .. الاتحاد الأوروبي يلوح بتعليق المدفوعات إلى الأونروا

السيسي يجدد إدانة مصر للهجوم الإرهابي ضد موقع على الحدود الأردنية السورية

وزير المالية: ندرس طرح سندات بالدرهم الإماراتي والروبية الهندية

تحذير من خطورة التصعيد العسكري ..الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا الأوضاع المتوترة في المنطقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جسمك متكسر .. إليك أفضل طرق الوقاية من تعب العضلات

القوات المسلحة بالتعاون مع الخارجية تنظم دورة تدريبية لعدد من الوافدين الأفارقة

برغيف فينو وربع لحم.. طريقة عمل البرجر بأقل التكاليف

بطولة نادين لبكي.. الصورة الأولى لـ سلوى عثمان من الفيلم العالمي وحشتيني

فيديو

مى سليم : أشارك في دراما رمضان بـ 3 مسلسلات | خاص

تجول على جناحي الطائرة.. مكسيكي يتصرف بغرابة .. ورد فعل صادم للمسافرين |فيديو

مبلغ شهري ضخم.. فيتوريا ثاني أغلى مدرب في بطولة أمم إفريقيا

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ