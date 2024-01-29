بدء تنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات بنطاق مركز وقرى الفرافرة

أعلن الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز ومدينة الفرافرة، وذلك في اطار تنفذ توجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، وكذلك بدء تنفيذ الموجه 22 لازالة كافة التعديات ووفقا للجدول الزمني المخطط لازالة تلك التعديات.

وأشار رئيس المركز، إلى أنه جرى تم حصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية القروية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.





ووجه رئيس مركز الفرافرة رؤساء الوحدات المحلية والمختصين من جهاز المركز التنفيذي بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات مؤكداً على متابعة كفاءة المعدات المستخدمة في الازالات وعمل الصيانه الدورية لها لاتمام الاعمال علي أكمل وجه.