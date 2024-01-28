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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: انطلاق برنامج تدريب العاملين بالجهاز الإداري

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، انطلاق البرنامج التدريبي للعاملين بالجهاز الإداري بالمحافظة "بيئة مؤسسية آمنة " والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار خطة التطوير المؤسسي ورفع القدرات الرقمية للعاملين.

وأوضح الزملوط أن البرنامج يستهدف تدريب ١٠٠ من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات على حماية وأمن المعلومات ومواجهة حروب الأجيال الحديثة على الأمن القومي و جرائم القرصنة واختراق نظم المعلومات. 

وذلك لتأهيل بيئة العمل المؤسسي الحكومي بكافة عناصرها بما يواكب التحول الذكي في الحكومات والمؤسسات.

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