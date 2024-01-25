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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة الوادي الجديد تحتفل بعيد الشرطة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم فرع ثقافة الوادي الجديد، التابع لهيئة قصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، احتفالية فنية وثقافية موسعة،  احتفالا بالذكرى 72 لعيد الشرطة المصرية، بمسرح وقاعة سينما هيبس بالخارجة، بحضور جماهير وقيادات المحافظة، وأفراد وضباط قوات أمن المحافظة.

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وقالت ابتسام عبدالمريد، مدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، إن الاحتفالية تضمنت العديد من الفقرات الفنية، شملت اغان وطنية فردى وجماعى، وعزف فردى لفرقة الموسيقي العربية التابعة لقصر ثقافة الخارجة، بالإضافة إلى فقرات واشعار بمشاركة أطفال وبراعم قصر ثقافة الخارجة.

 

وأشارت إلى استمرار فعاليات الأنشطة الفنية والثقافية على مستوى بيوت وقصور الثقافة والمكتبات الثقافية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، احتفالا بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير.

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