انطلاق الملتقى الأول للأنشطة الطلابية لكليات الطب بجامعات الصعيد في الوادي الجديد

أعلن الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إنطلاق الملتقي الأول للأنشطة الطلابية لكليات الطب بجامعات الصعيد تحت عنوان «أطباء الجمهورية الجديدة» والذى تستضيفه جامعة الوادي الجديد بمدينة الخارجة في الفترة من ٢٧ حتى ٢٩ من يناير الجارى بمشاركة كليات الطب بجامعات بنى سويف والازهر باسيوط وسوهاج وميرت والاقصر بالإضافة إلى كلية الطب بالوادى الجديد.



من جانبه أكد الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب، على أهمية الملتقي وتنظيم برنامج للمشاركين في الملتقى الطلابى الأول للأنشطة الطلابية الاول لكليات الطب بجامعات الصعيد على أرض جامعة الوادي الجديد، مشيرا إلى أهمية التواصل بين طلاب الجامعات المصرية لدعم روح المشاركة والتعارف بين الطلاب ودعم وتنمية روح الولاء والإنتماء والتعرف من قرب على ماتمتلكة جامعة الوادى الجديد وكلية الطب من مقومات وإمكانات تخدم العملية التعليمية متمنيا لهم زيارة موفقة للوادى الجديد.