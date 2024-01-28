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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد التشطيبات النهائية بالعاصمة الإدارية للمحافظة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال التشطيبات النهائية بمقر العاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، و إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين. 
 


وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال النظافة بمحيط المباني المختلفة، وإنارة الميادين الداخلية، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالمباني المنتهية، وفحص أجهزة العرض والصوتيات بقاعة المؤتمرات، وإنهاء تجهيزات الصالة الرياضية بمبنى المديريات لتشغيلها. 

كما تفقّد بدء الدورة التدريبية المنعقدة بمقر العاصمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف تطوير الآداء المؤسسي وتضم ١٠٠ متدرب من العاملين بالجهات الحكومية المختلفة.

إتصالات وتكنولوجيا المعلومات إجراءات الأمن والسلامة أعمال التشطيبات النهائية أستاذ أعمال التشطيب الدورة التدريبية الجهات الجهات الحكومية الأستاذ إبراهيم لعاصمة الإدارية الجديدة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا

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