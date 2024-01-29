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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعلام الغردقة يواصل أعمال حملة مستقبل ولادنا في منتج بلدنا

صورة موضوعية
صورة موضوعية

نظم مركز النيل للإعلام بالغردقة، دورة تدريبية لطالبات التعليم الفنى بالغردقة  تحت عنوان اعرف قدرات ومهاراتك  بفرع المجمع بالغردقة، ضمن فعاليات حملة "مستقبل ولادنا في منتج بلدنا" فى إطار حملة دعم الصناعة الوطنية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة دكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة.

 

وأكدت نرمين ابو سريع ، مدير اعلام البحر الأحمر وأسوان ، أن الحملة تهدف لتشجيع المنتج المحلى، والحث على العمل والإنتاج، لتحقيق الاكتفاء الذاتى، والحد من الاستيراد وتعظيم الاستفادة من طاقات المرأة والشباب، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.



وأشارت إلى أن الدورة التدريبية التى أقيمت اليوم وتستمر على مدار يومين ، حاضر فيه محمود عباس من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحر الأحمر .  

و تناولت  الدورة تعرف علي الشخصية الريادية – التعرف علي عالم ريادة الاعمال بطريقة بسيطة – التعرف علي مجالات عمل جهاز تنمية المشروعات.

 

كما يهدف مشروع التطوير إلى الانتقال بالإنتاج من السوق المحلية إلى العالمية، والمنافسة فى المعارض الدولية، والاستفادة من الخبرات فى المجال، فى تدريب كوادر جديدة من المرأة والشباب، لاستمرارية الحرفة التراثية المميزة، كما يهدف المشروع رفع شعار فخر الصناعة المصرية، والتمثيل المشرف لمصر فى الأسواق الدولية.

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