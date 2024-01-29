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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد قليل.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

يعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بعد قليل نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024، وذلك بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

 

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حيث أنتهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، من عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة اضغط هنا

وأوضح المصدر أنه سيتم توفير نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بـ الجيزة للفضل الدراسي الأول على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة فور اعتماد النتيجة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. 

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