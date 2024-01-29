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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عيد ميلاده.. سر تخوف رياض الخولى من عادل إمام وبكاء عبلة كامل لوالدته

رياض الخولى
رياض الخولى

يحتفل اليوم الفنان رياض الخولى بعيد ميلاده حيث ولد فى 29 يناير 1958 والذى قدم عددا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصرى.

ولد رياض الخولى فى محافظه المنوفية وبسبب دراسته انتقل مع اسرته الى القاهرة وكان منذ الصغر يحب الفن وكان يتمنى أن يصبح فنانا شهيرا بعد أن يكمل دراسته وبعد حصوله على الثانوية العامة قرر أن يلتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وتخصص فى قسم التمثيل والإخراج وتخرج من المعهد عام 1976.

قدم رياض الخولى العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية، أهم هذه الأعمال والمسلسلات الشهيرة التى كان يقدمها دائما إلى الدراما المصرية منها زيزينيا وبنت أفندينا والصعود إلى القلب وعواصف النساء وريا وسكينة والعميل 1001 ويوميات ونيس وكشكول لكل مواطن وحدائق الشيطان واللص والكلاب وامرأة من الصعيد الجوانى وأصعب قرار وقضية رأى عام والفريسة والصياد وأم كلثوم ورد قلبى وبوابة الحلوانى وليالى الحلمية الجزء الثالث والخامس والفرسان والعائلة.

رياض الخولى وزوجته

فى إحدى البرامج التلفزيونية تكلم رياض الخولى عن زوجته وأضاف أنها فنانة معتزلة شاركت في مسرحية المتزوجون وهي الفنانة راوية السعيد التي قامت بدور زوجة الفنان جورج سيدهم في المسرحية، وكانت هذه أول مرة يكشف فيها الفنان رياض الخولي عن هوية زوجته، وأضاف الفنان رياض الخولي أن زوجته كانت تحب المسرح كثيراً وتتابع أعماله الفنية دائما، نشأت بينهما قصة حب انتهت بالزواج، وظل معها حتى أنجب خمسة أبناء، انشغل في تربيتهم كثيرا فهو يحب الأطفال بشدة، ويحب دائما متابعتهم و ملاحظة تصرفاتهم أثناء اللعب واللهو، ولكن لم يشغل رياض الخولى عن الفن أى شيء، فكان دائما حريص على تقديم كل ما هو جديد إلى الساحة الفنية.

رياض الخولى وفيلم طيور الظلام

وقال رياض الخولي إنه لم يكن سعيدا بدوره في فيلم "طيور الظلام" في البداية، لأن الدور كان باللغة العربية واللحية ومع عادل إمام (قولت دى هتبقى بداية ونهاية، معقولة هبدأ سينما بالشكل ده!، وبعدها قلت لوالدتى فقالت لى، توكل على الله، دى هتبقى فاتحة خير.. أنا كنت كاشش من عادل إمام لكنه أزال هذه الرهبة واستقبلنى استقبالا رائعا، وفى أول مشهد، قلبى كان فيه 7 آلاف دقة فى الدقيقة، لكن عادل إمام جعلني أتجاوز الأمر، وكانت تجربة رائعة".

رياض الخولى وعبلة كامل

وكشف النجم رياض الخولي في تصريح خاص لصدى البلد عن موقف مؤثر مع النجمة عبلة كامل.

وقال رياض الخولي: “أثناء تصوير مسلسل سلسال الدم كانت تجلس عبلة كامل بجانبي ووقتها طلبت والدتي أن تكلمها”.

تابع : “والدتي بكت في التليفون أثناء التحدث معها ؛ ووجدت عبلة كامل تنزل منها الدموع ولكن بحرقة وهي على اذنها التليفون لان والدتي أخبرتها بحبها الشديد لها وأنها قامة كبيرة”.

الفنان رياض الخولى النجمة عبلة كامل رياض الخولى سلسال الدم أفلام رياض الخولى

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