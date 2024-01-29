فى ذكراها.. زيجات دولت أبيض وقصة اعتناقها الإسلام

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دولت أبيض والتى برعت فى تقديم الأدوار الشريرة والسيدة المتسلطة القاسية، وبرغم ظهورها فى الأدوار الثانوية الا أنها تركت علامة بارزة فى السينما المصرية.

دولت أبيض

ولدت دولت أبيض في 29 يناير عام 1896، ورحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 1978، عن عمر يناهز الـ 81 عاما.

وقدمت دولت أبيض، عديد من الأعمال الفنية التى لاقت اعجاب الجمهور حيث اشتهرت بأدوار الشر.

اكتشف دولت أبيض الفنان عزيز عيد عام 1917، وأدت أول دور لها وهو "الكونتيسة"، ونجحت في أول تجربة لها على المسرح، ثم انتقلت إلى فرقة نجيب الريحاني ثم فرقة جورج أبيض، التي تزوجته عام 1923.

سافرت دولت أبيض إلى سوريا مع فرقة أمين عطا الله عام 1920 ثم التحقت بفرقة منيرة المهدية، وفي عام 1921 مثلت في أوبريت (شهرزاد) لفرقة سيد درويش، ثم انتقلت إلى فرقة الريحاني ومثلت "ريا وسكينة" وانضمت مع زوجها إلى فرقة يوسف وهبي عام 1923 واشتركا في مسرحيات لويس الحادي عشر، وعطيل، والأب ليبونار، والجريمة والعقاب، وكليوبترا وفي عام 1935 انضمت إلى الفرقة القومية المصرية، ومثلت أدوار البطولة في مسرحيات الملك لير، وشمشون وليلة، ومضحك الملك، والشعلة المقدسة، والمعجزة، وغادة الكامليا، وقامت ببناء مسرحًا باسمها عام 1944 في حدائق القبة، وبعد عامين تحول إلى دار عرض سينمائي (سينما هونولولو).

فازت دولت أبيض بالجائزة الثانية للتمثيل عام 1925، وبالجائزة الأولى لتمثيل الكوميديا عام 1926، وحصلت على وسام الدولة للفنون في عيد العلم في عام 1960.

اعتناق دولت أبيض الإسلام

عام 1953 اعتنقت دولت أبيض الإسلام بدلًا من المسيحية مع زوجها وابنتيها سعاد وإيفون، ويقال إن من أسباب إسلامها الاستماع للآذان والقرآن الكريم بصوت الشيخ محمد رفعت، وفي حديث إذاعي سابق قبل رحيلها في 4 يناير عام 1978، قالت إنها تقضي أوقاتها في تربية أحفادها والقراءة والاستماع للقرآن الكريم.

وتزوجت دولت أبيض مرتين الأولى من رجل من خارج الوسط الفنى وتوفي زوجها قبل أن تتم 23 عاما، ثم تزوجت من جورج أبيض، حيث اعتنقا الإسلام بعد ذلك سويا.