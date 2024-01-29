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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالتراضي.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انتقال صلاح محسن للمصري البورسعيدي

صدى البلد

أعلن الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل انتقال نجم الاهلي السابق صلاح محسن للنادي المصري البورسعيدي.

وكتب الغندور : #رسميا : "صلاح محسن" يفسخ عقده مع الأهلي بالتراضي وينتقل للنادي المصري لمدة 3 مواسم ونصف .

وكشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق مفاجأة بشأن نجم النادي المصري صلاح محسن عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب حسن: مصدر .. صلاح محسن ينهي اتفاقه مع النادي المصري لمدة ٣ مواسم.

وخرج صلاح محسن من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بعد تعاقد الفريق مع وسام أبو علي، حيث سيرحل اللاعب عن القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية.

النادي المصري الاعلامي خالد الغندور انتقال صلاح محسن

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