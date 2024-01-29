بالتراضي.. خالد الغندور يكشف تفاصيل انتقال صلاح محسن للمصري البورسعيدي

أعلن الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل انتقال نجم الاهلي السابق صلاح محسن للنادي المصري البورسعيدي.

وكتب الغندور : #رسميا : "صلاح محسن" يفسخ عقده مع الأهلي بالتراضي وينتقل للنادي المصري لمدة 3 مواسم ونصف .

وكشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق مفاجأة بشأن نجم النادي المصري صلاح محسن عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب حسن: مصدر .. صلاح محسن ينهي اتفاقه مع النادي المصري لمدة ٣ مواسم.

وخرج صلاح محسن من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي بعد تعاقد الفريق مع وسام أبو علي، حيث سيرحل اللاعب عن القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية.