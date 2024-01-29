التصديري للصناعات الهندسية: موقع مصر ساعد على التوسع في التصدير إلى أفريقيا

أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أنه في عام 2020، على الرغم من أزمة كورونا، توجه العالم إلى مصر، للعمل على شحن البضائع والتصدير من خلال الدولة المصرية.



وقالت مي حلمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور”، أن هناك بعض البلاد التي زادت الصادرات المصرية إليها، وهذه كانت خطة وضعتها وزارة التخطيط، ونعمل على زيادة الصادرات إلى أفريقيا".

صادرات الكابلات والأجهزة المنزلية



وتابعت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن موقع مصر الاستراتيجية ساعد على التوسع في التصدير إلى أفريقيا، فضلا عن أن المنتجات المصرية لاقت استحسانا كبيرا"، مشيرة إلى أن "المنتجات المصرية شهدت طفرة في صادرات الكابلات والأجهزة المنزلية.