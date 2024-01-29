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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رقم تاريخي.. الصادرات الهندسية المصرية تسجل 4.2 مليار دولار خلال 2023|فيديو

الصادرات
الصادرات

أكدت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، على تسجيل الصادرات الهندسية المصرية 4.2 مليار دولار خلال 2023.

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وقالت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "لأول مرة في تاريخ مصر ترتفع الصادرات الهندسية بهذا القدر"، لافتة إلى أن "العام الماضي كان هناك ارتفاع 3.8 مليار دولار خلال عام 2022".

وأضافت "هذه الزيادة ترجع لأسباب عديدة منها الخطط الترويجية التي تمت عن طريق مجالس الاتحاد سواء عن طريق البعثات التجارية للسعودية والعراق وليبيا والكونغو، فضلا عن فتح أسواق خارجية".

وتابعت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، "استهدفنا أسواق جديدة في الخارج ومنها إلى السعودية وأوروبا والعراق والصين وعمان"، موضحة "هناك بعض البلاد التي زادت الصادرات المصرية إليها، وهذه كانت خطة وضعتها وزارة التخطيط، ونعمل على زيادة الصادرات إلى أفريقيا".

وأوضحت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، "مشكلة العملة وجهت أنظار العالم إلى مصر، وبعض أزمة كورونا بدأ الاتجاه إلى تجربة المنتج المصري والذي لاقى استحسان وهو ما أدى لزيادة الصادرات".

واستطردت "موقع مصر الاستراتيجية ساعد على التوسع في التصدير إلى أفريقيا، فضلا عن أن المنتجات المصرية لاقت استحسان كبير"، مشيرة إلى أن "المنتجات المصرية شهدت طفرة في صادرات الكابلات والأجهزة المنزلية"، مختتمة "نسبة المكون المصري في المنتجات المصدرة حوالي 40%".

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