عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

وزير الدفاع خلال
وزير الدفاع خلال تفقده مجمع الصناعات الهندسية

تفقد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة ، والذى يأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لمنظومة التأمين الفنى للمركبات فى القوات المسلحة  .

إدارة المركبات

وإستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض تفصيلى من اللواء اح محمد عبد الفتاح مدير إدارة المركبات تناول مشروعات مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات وأوجه التعاون مع الإدارات التخصصية ، كما تفقد عدداً من خطوط الإنتاج للمراكز التخصصية داخل المجمع.

وزير الدفاع

ونقل الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال إدارة المركبات ، مثنياً على الآداء المتميز والروح المعنوية العالية للعاملين بالمجمع وقدرتهم على العمل فى نسيج متكامل مما يسهم فى تعظيم الإستفادة من الطاقات والإمكانات المتاحة .

مجمع الصناعات الهندسية

ويعد مجمع الصناعات الهندسية من أهم الصروح التى حرصت القوات المسلحة على دعم قدراتها وإمكاناتها القتالية والفنية ، وتعمل من خلاله على مواكبة التطور المستمر فى مجال الدعم الفنى بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤليات المكلفة بها .

7fed7ccf-5835-4c72-8897-9e8bd71563b4
7fed7ccf-5835-4c72-8897-9e8bd71563b4
b1456eea-fac8-4909-9d26-1b4449687944
b1456eea-fac8-4909-9d26-1b4449687944
42fd7a6c-072e-42a6-a079-e6ed12c7a1e5
42fd7a6c-072e-42a6-a079-e6ed12c7a1e5
da2f6108-7473-49f7-9273-c5908613a1d3
da2f6108-7473-49f7-9273-c5908613a1d3
65e9027f-1bf0-4724-9830-f8598a49b832
65e9027f-1bf0-4724-9830-f8598a49b832
d0700f32-7bae-4745-a82b-04a14843ff17
d0700f32-7bae-4745-a82b-04a14843ff17
وزير الدفاع الفريق أول محمد زكى إدارة المركبات مجمع الصناعات الهندسية القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

بعد ارتفاع الأعلاف| تحرك عاجل في أسعار الدواجن اليوم.. اعرف الكيلو بكام؟

محمد فضل: لاتحاول استفزاز المصريين يا رامي يا عباس عشان هيدوسوا عليك

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

تمنيت لو كان كابوسا.. لماذا رفض مهند لاشين تسديد ركلة الجزاء الأخيرة؟

ترشيحاتنا

تطور مثير .. تهمة جديدة في حادث مصرع أشرف عبد الغفور

أول رد فعل في اتحاد الكرة بشأن فيتوريا بعد خسارة مصر أمم أفريقيا

رضا عبد العال ينفعل غاضبا على الهواء: اتحاد الكرة مش قد الأهلي

رضا أبو سريع: مدارس المتفوقين نواة التطوير لمنظومة التعليم

وزير التعليم: سنتوسع في مدارس المتفوقين لتغطي جميع محافظات مصر قريباً

موجة غزيرة قادمة.. غطاء سحابي ممطر يغطي أجواء البلاد |الطقس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

شعر مبلل.. مايان السيد بملامح مختلفة تثير الجدل من جديد

خطر جدًا|جمال شعبان يوجّه رسالة للمنتخب المصري بعد خروجه من كأس الأمم الأفريقية

خطر على القلب|جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن أدرينالين لاعبي المنتخب المصري

فيديو

وزير الدفاع يتفقد مجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات

ميرهان حسين تكشف سبب انفصالها عن خطيبها وعلاقة شيرين عبد الوهاب

حشرات وكائنات حية.. شاب يضع "فتلة" شاي تحت المجهر ليفاجأ بصدمة| فيديو

الوكالة والعتبة.. فنانات كشفن عن أماكن شراء أزيائهن بأسعار منخفضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ