الدقهلية.. مصرع شحص صدمته سيارة على طريق المنصورة السريع

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق المنصورة السريع أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى على ذمة تصرفات النيابة.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة بشخص أثناء عبوره الطريق على طريق المنصورة السريع امام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ووفاته .

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى كلفت المباحث بتحرياتها لكشف هويته.