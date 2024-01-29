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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"الإعلام وتوثيق جرائم الاحتلال".. ندوة التنسيقية غدا لكشف الأكاذيب الإسرائيلية

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الرابعة، ندوة تحت عنوان "توثيق جرائم الحرب على قطاع غزة"، حول دور الصحافة والإعلام المصري والمنظمات الدولية والحقوقية في توثيق جرائم الاحتلال، بعد مرور أكثر من 100 يوم، من العدوان الإسرائيلي، على قطاع غزة، وذلك على هامش الدورة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

ومن المقرر أن تناقش الندوة، أكاذيب العدوان الإسرائيلي وترويجه لها، خاصة بعد كشف هذه الأكاذيب أمام المجتمع الدولي ومحكمة العدل الدولية، في ظل سعيه المستمر، لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، لإماتة القضية الفلسطينية.

كما تناقش الندوة، أساليب المواجهة الإعلامية، لهذه الأكاذيب، لفضحها في ظل الروايات الإسرائيلية المكذوبة عن الوضع في قطاع غزة.

يدير الحوار خلال الندوة، مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس لجنة الإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ناجي الناجي، المستشار الثقافي والإعلامي لسفارة دولة فلسطين، الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة  للخدمات الإعلامية ورئيس تحرير مجلة روزاليوسف، والنائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

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