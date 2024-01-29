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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيربي: الهجوم على قواتنا قرب حدود الأردن مختلف عن سابقيه

منسق الاتصالات الاستراتيجية
منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن هناك عدم رغبة في استباق قرار الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية بشأن الرد على الهجوم على قواتنا.

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كيربي: ليس لدينا اتفاق للإفراج عن المحتجزين في غزة

وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهجوم على القوات الأمريكية قرب حدود الأردن مختلف عن سابقيه بسبب وجود 3 قتلى وعدد كبير من المصابين، مضيفا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدرس كل الإمكانيات للرد على استهداف قواتنا قرب حدود الأردن.

أما عن الوضع في غزة فقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، خلال المؤتمر الصحفي إنه لا يوجد اتفاق بشأن الإفراج عن المحتجزين في غزة حاليا، لكن المحادثات تجري بشكل جيد، لافتا إلى أن مناقشات الهدنة في غزة بناءة ويتم السعي من أجل التوصل لأطول مدة ممكنة للإفراج عن أكبر عدد من المحتجزين، مشيرًا إلى أنه يتم التحقيق بشفافية في ضلوع عدد من موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.
 

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