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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يشارك صلاح في المباراة القادمة لـ ليفربول؟.. ناقد رياضي يكشف التفاصيل

محمد صلاح
محمد صلاح

قال الناقد الرياضي أحمد فوزي العريان، إنه لا توجد أخبار تفيد بأن محمد صلاح قائد منتخبنا الوطني ولاعب ليفربول الإنجليزي سيلعب مع فريقه ضد تشيلي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف "العريان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "ليفربول فاز في مباراة الكأس بالأمس، وقائمة مباراة تشيلسي لم تعلن حتى الآن، ومن يريد أن يعرف حقيقة هذا الأمر فليستخدم الموقع الإلكتروني لليفربول، حيث جاء فيه أن الريدز يريد تجهيز لاعبنا لنهائي كأس كاراباو في نهاية فبراير".

وتابع: "ما يقال بشأن مشاركة محمد صلاح في مباراة الأربعاء المقبل أي كلام، وأرى أنه يتم تداول مثل هذا النوع من الأخبار، لأن أوقات الفشل بيئة صالحة جدا للشائعات، مثل عودة محمد صلاح وإعادة المباراة أو أن الفريق الخصم أشرك لاعبا في صفوفه لا يحق له المشاركة، وهذا الأمر تعودنا عليه لأسباب عديدة منها الريتش". 
 

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي تشيلسي كأس كاراباو

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