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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

للطلاب الوافدين.. كل ما تريد معرفته عن البرامج الدراسية بجامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، برئاسة الدكتور السيد قنديل، فتح باب التقديم أمام الطلاب  الوافدين الراغبين في الالتحاق بالبرامج الدراسية المتاحة بكليات الجامعة، للفصل الدراسي الثاني، من العام الجامعي 2023-2024.

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جامعة حلوان الأهلية

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة إن آخر موعد للطلاب الوافدين الراغبين بالتقدم  للجامعة التسجيل علي موقع ادرس في مصر يوم 31 يناير 2024 من خلال الرابط الآتي: https://admission.study-in-egypt.gov.eg/

وتتصمن كل كلية مجموعة من البرامج التي يمكن الالتحاق بها، حيث تشمل هذه البرامج الآتي:

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، وتتضمن عددا من البرامج، وهى: “معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، اللوجستيات وسلاسل الإمداد، نظم الذكاء والتحليل، الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال”.

وكلية الفنون والفنون التطبيقية وتتضمن عدد من البرامج وهى: التصميم الداخلى البيئى، الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية، الاتصال البصري وفنون الميديا.

كلية الهندسة وتتضمن البرامج التالية: هندسة النظم الذكية، العمارة والتصميم البيئى، هندسة الروبوتات والميكاترونيات.

كلية العلوم وتتضمن برنامج:التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية.

وأيضا كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات وتتضمن البرامج التالية:علوم البيانات، هندسة برمجيات الروبوتات، هندسة برمجيات الوسائط المتعددة.

بجانب كلية طب الأسنـان وتتضمن برنامج: طب الفم والأسنان

كلية العلاج الطبيعى وتتضمن برنامج: العلاج الطبيعي.

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتتضمن برنامج: تكنولوجيا المختبرات الطبية.

- نتيجة اختبار القدرات بالنسبة للكليات التى تتطلب إجراء هذا الاختبار.

وكان قد افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان معرض مشروعات طلاب قسم الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون بكلية الفنون التطبيقية، والذي أقيم تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وبحضور الدكتور شريف حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ايمان ابو طالب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.

جاء ذلك في إطار حرص الدكتور قنديل على تشجيع الطلاب وحثهم على المشاركة في تسويق كليات الجامعة من خلال أفكار وأعمال طلاب كلية الفنون التطبيقية، بعد توجيهه لذلك في اجتماع مجلس الجامعة.

وكان الدكتور وائل عناني رئيس القسم قد وجه الطلاب باختيار مشروعات تتمثل في تسجيل فيديوهات وثائقية عن كليات الجامعة لإظهار منشآت الجامعة والرموز البارزة بها. كما تم تشكيل مجموعات عمل لتوزيع الطلاب على مختلف كليات الجامعة، حيث قام الطلاب بتصوير العديد من الكليات وإظهار إمكانيات كل كلية ومراكزها.

وفي ختام المعرض، وجه الدكتور قنديل الشكر للطلاب على جهودهم، كما كرم المتميزين  منهم على جهودهم وذلك خلال تحكيم مشروع طلبة بكالوريوس  الترم الاول 2024/2023 .

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