خبير يشيد بجهود مصر في تطوير التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل

أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية وأستاذة بكلية التربية بجامعة عين شمس، على الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة المصرية في تطوير قطاع التعليم الجامعي، وتأتي هذه الجهود ضمن إطار الخطة الوطنية لتحسين جودة التعليم وتأهيل الطلاب لسوق العمل الحديث.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، لمتابعة تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل واحتياجات التنمية، يأتي هذا الاجتماع في إطار التزام الحكومة المصرية بتطوير النظام التعليمي الجامعي لتوفير تعليم عالٍ متميز يتلاءم مع متطلبات سوق العمل ويسهم في التنمية الشاملة للبلاد.

دعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية

وأوضحت الأستاذة بكلية التربية بجامعة عين شمس، أن القيادة السياسية في مصر تولي أهمية كبرى لدعم وتطوير العملية التعليمية والبحثية في الجامعات المصرية، موضحة أن دعم التعليم والبحث يعتبر أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل واعد للشباب.

تعزيز جودة التعليم

وأشارت الدكتورة أمل شمس، إلى أن الهدف الرئيسي هو تحسين جودة الخريجين وتجهيزهم لمواكبة تحولات سوق العمل السريعة، موضحة أن الخطة الوطنية للتطوير تركز على تقديم تخصصات متنوعة تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي، يتم تحديث البرامج لضمان توفير مهارات تتناسب مع متطلبات العصر.

الاستثمار في التعليم العالي

وقالت الخبيرة التربوية، إن الاستثمار في التعليم الجامعي يعد جزءًا حيويًا من رؤية التنمية في مصر، لان تحقيق تقدم في مجال تطوير البحث العلمي والابتكار في المؤسسات التعليمية، يعتبر التوجه نحو تحقيق ربط فعال بين البحث العلمي والاحتياجات العملية والصناعية.

الربط الأكاديمي والاقتصادي

ولفتت الأستاذة بكلية التربية بجامعة عين شمس، إلى أن هناك جهودًا متواصلة لربط الأكاديميين بالاقتصاد، وتشجيع التعاون مع القطاع الصناعي لتحقيق تطابق بين مهارات الخريجين واحتياجات سوق العمل.

جهود مستمرة لتطوير التعليم

ونوهت الخبيرة التربوية، بأن هذه الجهود تعكس التزامًا بالتحسين المستمر وتطوير التعليم الجامعي ليكون على مستوى التحديات والتطلعات المتزايدة، مؤكدة على أن الدولة المصرية تعمل باستمرار على تعزيز وتحسين نظام التعليم العالي، ويتضمن ذلك إجراءات لتطوير البنية التحتية وتحديث البرامج التعليمية لتلبية احتياجات السوق ومتطلبات العصر.

تحقيق أهداف التنمية

وترى الدكتورة أمل شمس، أن هذه الجهود تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعد تحسين جودة التعليم وتعزيز التعليم العالي أساسًا لبناء مجتمع مثقف وتطوير مستدام.

وشدد الرئيس، خلال لقائه أمس بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى، على ضرورة توفير كل سبل الدعم للمبادرات القائمة والجديدة فى مجال التعليم العالى، فى ضوء الأولوية التى يحظى بها قطاع التعليم بشقيه، وبما ينعكس إيجاباً على تحقيق هدف الدولة بتعزيز البناء العلمى والثقافى لشخصية الإنسان المصرى، وتعزيز القدرة التنافسية للموارد البشرية المصرية إقليمياً وعالمياً، وكذلك السعى لتحويل مصر إلى مقصد إقليمى جاذب للتعليم الجامعى المتميز، سواء من خلال الجامعات المصرية المتنوعة، أو عن طريق التوسع فى إقامة فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمى المرتفع فى مصر.