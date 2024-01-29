ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9884 طن تشمل : 7002 طن كلينكر و 1520 طن يوريا و 90 طن اسمنت معبأ و 1272 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75166 طن تشمل : 48399 طن ذرة و 2009 طن خشب زان و 2950 طن خردة و 390 طن زيت طعام و 12603 طن قمح و 4000 طن سكر و 4815 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 261 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 237 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5200 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 108229 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 148831 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3789 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5239 شاحنة .