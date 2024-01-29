عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن .. بينما غادر عدد 7 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة.

قد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9884 طن تشمل :  7002 طن كلينكر و 1520 طن يوريا و 90 طن اسمنت معبأ و 1272 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75166 طن تشمل : 48399 طن ذرة و 2009 طن خشب زان و 2950 طن خردة و 390 طن زيت طعام و 12603 طن قمح و 4000 طن سكر و 4815 طن حديد .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 261 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 237 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5200 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 108229 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 148831 طنًا .

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3789 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5239 شاحنة .

دمياط البضائع العامة 24 ساعة القطاع الخاص بضائع عامة املاك الدولة المركز الاعلامي القطاع الخاص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

موضوعات متعلقة

إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

تعرف على آخر تطورات معامل الهيئة القومية لسلامة الغذاء بميناء دمياط

محافظ دمياط تستقبل رئيس هيئة سلامة الغذاء لبحث سبل التعاون المشترك

إزالة 17 حالة تعد بكفر البطيخ وسعد خلال ثاني حملات الموجة بدمياط

عبر ميناء دمياط.. تفاصيل خط الرورو بين مصر وإيطاليا

لا للبلاستيك أحادى الاستخدام بمكتبة مصر العامة بعزبة البرج

ميناء دمياط يستقبل 30 سفينة حاويات وبضائع عامة

إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة بفارسكور في أولى حملات الموجة الـ22

ترشيحاتنا

الوصول لدور الـ16.. مكافأة منتخب مصر عقب خروجه من بطولة أمم أفريقيا

إلى الأشواط الإضافية|التعادل 1-1 يحسم الوقت الأصلي لمباراة السنغال وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

مفاجأة.. لماذا طالب خبير آثار بإدراج منطقة أبيدوس كموقع تراث عالمي؟

لأول مرة.. تفاصيل صفقة الرهائن الجديدة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

هيونداي سولاريس 2016 "أوتوماتيك" .. كم سعرها ؟

الشناوي كلمة السر.. ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون قصد.. نهاية مأساوية لشخص قفز من برج سكني في تايلاند

شاهد.. رسالة مضحكة لراكب نسي جهاز iPad على متن طائرة

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ