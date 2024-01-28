عبر ميناء دمياط.. تفاصيل خط الرورو بين مصر وإيطاليا

أجرى اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، زيارة عمل لميناء تريستا الإيطالي ضمن وفد ضم الربان رئيس الإدارة المركزية للحركة والمناطق بميناء دمياط ورئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ورئيس مجلس الاعمال المصرى الايطالي وشركة بان مارين المشغل المصرى للخط الملاحى وممثلين عن كبرى شركات الحاصلات الزراعية ضمن الخطوات التي تتخذها وزارة النقل برئاسة المهندس كامل الوزير لتيسير كافة الاجراءات التي من شانها استكمال التعاون القائم بين جمهورية مصر العربية ودولة ايطاليا خاصة فيما يتعلق بالتعاون التجاري البحري بين الدولتين بعد توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بشأن تدشين خط RORO بين الجانبين والذى يبدأ من ميناء دمياط حتى ميناء تريستا .

تأتي الزيارة استكمالا لجهود المهندس كامل الوزير، وزير النقل أثناء انعقاد معرض ومؤتمر ترانس ميا 2023 والتى أثمرت عن توقيع مذكرة التفاهم مع السفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo بين مينائى دمياط المصري وتريستا الإيطالي، وتلبية لدعوة رئيس شبكة موانئ شرق البحر الادرياتيكي

ويستهدف تشغيل سفينة سعة 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعياً ويقلل زمن وصول البضائع من والى أوروبا بما يدعم جهود تحويل مصر إلى بوابة أوروبا نحو القارة الأفريقية.

وتعد تلك الزيارة خطوة تنفيذية هامة لعقد سلسلة اجتماعات بين المسؤولين من الجانبين والشركات المصرية والايطالية العاملة في التجارة وخدمات الشحن الذين أبدوا اهتماما كبيرا لاستيراد المنتجات المصرية من الحاصلات الزراعية المختلفة والمنسوجات وعدد متنوع من المنتجات المصرية .

من جانبه أوضح أحمد حواش أهمية تلك الزيارة لوضع الآليات التنفيذية النهائية لبدء تشغيل الخط الملاحي بين مينائى البلدين والذي سيعد فرصة كبيرة للمصدرين المصريين لتسويق المنتجات المصرية وترويجها في السوق الأوروبي خاصة السوق الألماني والهولندي والمملكة المتحدة الذي يمكن الوصول إليه من ميناء تريستا الإيطالي عبر الشبكة الأوروبية للنقل بالسكة الحديد.