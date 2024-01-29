إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة ١٤ حالة تعد على أملاك الدولة تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بنطاق مركز ومدينة فارسكور بمساحة ٣١٨ مترا مربعا، وذلك ضمن حملات الموجة الـ٢٢ التى انطلقت أول أمس السبت .

وأضافت " محافظ دمياط " ان اجمالى الحالات التى تمت إزالتها على مدار الثلاثة أيام ٤٦ حالة بمناطق مختلفة، لافتة إلى أن المحافظة أعلنت درجة الاستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة .

وشددت " عوض " على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي التى تم استردادها لمنع عودة التعديات عليها ، و التصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الشعب.