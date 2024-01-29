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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة في دمياط

ازاله تعديات
ازاله تعديات

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن إزالة ١٤ حالة تعد على أملاك الدولة تابعة لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بنطاق مركز ومدينة فارسكور بمساحة ٣١٨ مترا مربعا، وذلك ضمن حملات الموجة الـ٢٢ التى انطلقت أول أمس السبت .

وأضافت " محافظ دمياط " ان اجمالى الحالات التى تمت إزالتها على مدار الثلاثة أيام ٤٦ حالة بمناطق مختلفة،  لافتة إلى أن المحافظة أعلنت درجة الاستعداد لتحقيق المستهدف من الموجة .

وشددت " عوض " على الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضي التى تم استردادها لمنع عودة التعديات عليها ، و التصدى لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للحفاظ على حق الشعب.

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دمياط الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل المتابعة الدوري الوحدات المحلية

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