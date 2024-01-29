عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط تتعرض لأمطار شديدة..وحركة الشحن والتفريغ بالميناء تعمل بمعدلها الطبيعي

امطار غزيرة
امطار غزيرة

تعرضت محافظة دمياط اليوم /الاثنين/ لموجة شديدة من الأمطار، وقد أسرعت سيارات شفط المياه التابعة للوحدات المحلية وشركة مياه الشرب وجهاز تعمير مدينه دمياط الجديدة بالنزول لأماكن تجمع الأمطار؛ لسرعة شفطها حتى لا تتعطل حركة السير.


وفي السياق، قال رئيس هيئة ميناء دمياط أحمد حواش إن الميناء لم يتأثر بشدة الأمطار وظلت حركة الشحن والتفريغ تعمل بمعدلها الطبيعي، منوهًا بأن تصميم الميناء تم وضعه على أن يعمل في ظل الأحوال الجوية السيئة.


وكانت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض قد أعلنت حالة الطوارئ والاستعداد القصوى على مدار الـ24 ساعة بكافة المرافق؛ نتيجة لموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

مهيب عبدالهادي يُفجّر مفاجأة عن سبب تسديد «أبوجبل» ركلة الجزاء الأخيرة

تحرك برلماني عاجل بعد خروج مصر من كأس الأمم الأفريقية

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

1000 جنيه كاملة|آخر تحديث لـ سعر الذهب الآن في مصر وعيار 21

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

ناقد رياضي: فيتوريا مستمر مع المنتخب وأبو جبل يرتكب خطأ فادحا.. شاهد

ترشيحاتنا

البيت الأبيض: كتائب حزب الله العراقية وراء الهجوم على القوات الأمريكية بالأردن

نتيجة صفوف النقل في محافظة الجيزة بالرقم القومي ... درجاتك هنا

رئيس وزراء إيطاليا: خطة تمويل بـ5.5 مليار يورو لتعزيز العلاقات مع أفريقيا

العمل: حريصون على مواصلة تنفيذ خطط تنمية مهارات الشباب وربطها بإحتياجات السوق

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

تحسبًا لضربات أمريكية انتقامية.. المقاومة الإسلامية بالعراق تخلي مواقعها وتغلق هواتفها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 100 ألف يورو.. معلومات صادمة عن مقتنيات أحلام المسروقة في باريس

بعد تصدرها التريند.. معلومات لا تعرفها عن جبنة الكممبير الفرنسية

جسمك متكسر .. إليك أفضل طرق الوقاية من تعب العضلات

القوات المسلحة بالتعاون مع الخارجية تنظم دورة تدريبية لعدد من الوافدين الأفارقة

فيديو

موعد زيادة الأجور بقيمة 500 جنيه لـ35 مليون موظف.. فيديو

العواصف قادمة.. منخفض جوي وأمطار وبرودة .. فيديو

رافقة 13 عاما.. شاب يرفض دفن كلبه ويحنطه حتى لا يفقده إلى الأبد

مقطع يحبس الأنفاس.. 3 كلاب مسعورة تهاجم شاب وسط الليل| شاهد ماذا فعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

اﻟﻤﺰﻳﺪ