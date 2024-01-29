محافظة دمياط تتعرض لأمطار شديدة..وحركة الشحن والتفريغ بالميناء تعمل بمعدلها الطبيعي

تعرضت محافظة دمياط اليوم /الاثنين/ لموجة شديدة من الأمطار، وقد أسرعت سيارات شفط المياه التابعة للوحدات المحلية وشركة مياه الشرب وجهاز تعمير مدينه دمياط الجديدة بالنزول لأماكن تجمع الأمطار؛ لسرعة شفطها حتى لا تتعطل حركة السير.



وفي السياق، قال رئيس هيئة ميناء دمياط أحمد حواش إن الميناء لم يتأثر بشدة الأمطار وظلت حركة الشحن والتفريغ تعمل بمعدلها الطبيعي، منوهًا بأن تصميم الميناء تم وضعه على أن يعمل في ظل الأحوال الجوية السيئة.



وكانت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض قد أعلنت حالة الطوارئ والاستعداد القصوى على مدار الـ24 ساعة بكافة المرافق؛ نتيجة لموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المحافظة.