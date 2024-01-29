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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على آخر تطورات معامل الهيئة القومية لسلامة الغذاء بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط


استقبل اللواء بحري  أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال زيارته للميناء لمتابعة أخر التطورات و التجهيزات الخاصة بمبنى معامل الهيئة القومية لسلامة الغذاء بميناء دمياط .
حيث قاما بجولة تفقدا خلالها المبنى المكون من 4 أدوار بمساحة إجمالية 2000 متر يشمل المعمل ٤ أقسام لتحليل الملوثات الكيميائية ( من متبقيات المبيدات و متبقيات العقاقير البيطرية و العناصر الثقيلة و المضافات الغذائية و الملوثات العضوية الثابتة ) كما يوجد بالمعمل ثلاث أقسام لفحص الملوثات البيولوجية من فيرس و بكتريا و طفيليات .. و قد تم تصميم المعمل بدعم فني يسمح باستخدام احدث الاجهزة مثل مطياف الكتلة و أجهزة الفصل الكروماتوجرافي السائل و الغازي .
يهدف المعمل استراتيجياً لإمكانية فحص ٢٠٠ عينة يومياً تشمل الخضراوات و الفواكه و اللحوم و الحبوب ، كما يستهدف المعمل الكشف عن ٨٢٥ ملوث غذائي كيميائي و مجموعة كبيرة من الملوثات البيولوجية وتصل القدرة الاستيعابية للمعمل الي ٦٣ الف عينة سنوياً والمبنى مدعوم بـ 5 شبكات دعم غازي لتشغيل أجهزة التحليل بشكل مستمر وبدقة تضمن صحة وجودة النتائج ، وكذا شبكات تنقية المواد وامتصاص الغازات بما يتماشى مع المعايير الدولية للصحة والسلامة المهنية إضافة إلى الدعم الخاص بتكنولوجيا التواصل مع جميع المعامل الأخرى ومع الإدارة  المركزية لتسجيل نتائج التحاليل فور صدورها ، وسيكون هذا المعمل مع بدء تشغيله إضافة كبيرة تدعم خطة الدولة لتقليل زمن الإفراج الجمركي بالتنسيق بين جميع الجهات العاملة بالميناء .

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