عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الأمريكية تكشف هوية الجنود الثلاثة القـ تلى في الأردن

الجنود الأمريكيين
الجنود الأمريكيين

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أسماء الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية في الأردن.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج، إن الجنود الأمريكيين الذي قتلوا في الهجمات التي شنتها المليشيات المسلحة المدعومة من إيران في المنطقة، هم: 

  • الرقيب ويليام ريفرز، 46 عامًا من كارولتون، جورجيا
  • الأخصائي كينيدي ساندرز، 24 من وايكروس، جورجيا
  • المتخصصة بريونا موفيت، 23 عامًا، من سافانا، جورجيا

ووفقا للدفاع الأمريكية، تم تعيين الجنود الأمريكيين جميعًا في سرية المهندس 718، وهي وحدة احتياطية تابعة للجيش الأمريكي مقرها في فورت مور، جورجيا.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مصرع 3 من القوات الأمريكية، وإصابة العديد من الأفراد جراء هجوم بطائرات بدون طيار على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن عدد الجنود الأمريكيين المصابين إثر الهجوم ارتفع إلى 34 جنديا.

وأضافت القيادة أنها تتوقع استمرار ارتفاع عدد الجنود المصابين، لافتة إلى أنه تم نقل 8 جنود أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة، ويتم الآن تقييم جميع الجنود الآخرين بشكل كامل من أجل متابعة الرعاية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية.

كيربي: الهجوم على قواتنا قرب حدود الأردن مختلف عن سابقيه

البنتاجون يكشف تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية القاعدة الأمريكية الأردن ايران جورجيا الحدود السورية القوات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد أبو جبل

بعد الخروج من أمم أفريقيا.. وزير الرياضة يكشف لـ"صدى البلد" مصير فيتوريا

أسعار اللحوم | مطالبات بالسيطرة على السوق قبل رمضان

مفاجأة عاجلة عن محمد صلاح.. الفرعون تعافي ودخل قائمة ليفربول لمواجهة تشيلسي

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

مفاجأة.. أحمد سعد يخطط للزواج من فنانة شابة شهيرة

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

العدس والفول . لماذا ترتفع أسعار البقوليات بالأسواق؟

موضوعات متعلقة

كيربي: الهجوم على قواتنا قرب حدود الأردن مختلف عن سابقيه

البنتاجون يكشف تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن

خبير أمني: الأردن يعتبر الهجوم على القاعدة الأمريكية إيرانيا

الكويت تعلق على استهداف القاعدة الأمريكية بالقرب من حدود الأردن

CNN تكشف مصير الجنود الأمريكيين الـ8 المصابين جراء استهداف قاعدتهم في الأردن

بيان عاجل من السعودية بشأن استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن

ترشيحاتنا

الوصول لدور الـ16.. مكافأة منتخب مصر عقب خروجه من بطولة أمم أفريقيا

إلى الأشواط الإضافية|التعادل 1-1 يحسم الوقت الأصلي لمباراة السنغال وكوت ديفوار بأمم أفريقيا

مفاجأة.. لماذا طالب خبير آثار بإدراج منطقة أبيدوس كموقع تراث عالمي؟

لأول مرة.. تفاصيل صفقة الرهائن الجديدة بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس

هيونداي سولاريس 2016 "أوتوماتيك" .. كم سعرها ؟

الشناوي كلمة السر.. ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون قصد.. نهاية مأساوية لشخص قفز من برج سكني في تايلاند

شاهد.. رسالة مضحكة لراكب نسي جهاز iPad على متن طائرة

"المتحدة" تطلق أكبر منصة بودكاست عربية وتتعاقد مع اليوتيوبر إسلام فوزى

عشبة رخيصة تعالج الاكتئاب وتطرد السموم من جسمك

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ