الدفاع الأمريكية تكشف هوية الجنود الثلاثة القـ تلى في الأردن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أسماء الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الهجوم الذي استهدف القاعدة الأمريكية في الأردن.

وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج، إن الجنود الأمريكيين الذي قتلوا في الهجمات التي شنتها المليشيات المسلحة المدعومة من إيران في المنطقة، هم:

الرقيب ويليام ريفرز، 46 عامًا من كارولتون، جورجيا

الأخصائي كينيدي ساندرز، 24 من وايكروس، جورجيا

المتخصصة بريونا موفيت، 23 عامًا، من سافانا، جورجيا

ووفقا للدفاع الأمريكية، تم تعيين الجنود الأمريكيين جميعًا في سرية المهندس 718، وهي وحدة احتياطية تابعة للجيش الأمريكي مقرها في فورت مور، جورجيا.

وفي وقت سابق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مصرع 3 من القوات الأمريكية، وإصابة العديد من الأفراد جراء هجوم بطائرات بدون طيار على قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن عدد الجنود الأمريكيين المصابين إثر الهجوم ارتفع إلى 34 جنديا.

وأضافت القيادة أنها تتوقع استمرار ارتفاع عدد الجنود المصابين، لافتة إلى أنه تم نقل 8 جنود أصيبوا بجروح من الأردن إلى مستوى رعاية أعلى، لكنهم في حالة مستقرة، ويتم الآن تقييم جميع الجنود الآخرين بشكل كامل من أجل متابعة الرعاية.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية، أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 التابع لشبكة الدفاع الأردنية.