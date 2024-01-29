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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البنتاجون يكشف تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية في الأردن

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الاثنين، ارتفاع ارتفاع عدد العسكريين الأمريكيين المصابين في الهجوم بطائرة مسيرة في الأردن إلى أكثر من 40 جندي.

قال البنتاجون إن هجوم الطائرة المسيرة على القاعدة الأمريكية في  الأردن يحمل بصمات كتائب حزب الله في العراق. 

أوضح البنتاجون أن إيران تقف وراء الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن، مضيفا: "لا معلومات لدينا بشأن موقع انطلاق الطائرة المسيرة التي استهدفت قواتنا في الأردن، لكننا نعلم أن إيران هي التي تمول المجموعات المسؤولة عن استهداف قواتنا في سوريا والعراق والأردن".

أشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن الوزارة تقيم حاليا كيف تمكنت المسيرة من اختراق الإجراءات الأمنية للقاعدة العسشكرية في شمال شرق الأردن.

وأكدت الوزارة أن الولايات المتحدة سترد على مقتل الجنود الأمريكيين في الوقت الذي تختاره. 

وقال البنتاجون: "نتواصل مع شركائنا العراقيين لضمان حماية جنودنا وسوف نرد في الوقت والمكان المناسبين على استهداف قواتنا"، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع الحكومة العراقية للعمل ضد من ينفذ الهجمات على القوات الأمريكية.

وأشارت الوزارة إلى أن واشنطن لا تسعى للدخول في حرب مع إيران، ولا تريد توسيع رقعة الصراع، وتعتقد أن إيران لا تريد خوض حرب معها أيضا.

وأضافت الدفاع الأمريكية، أنه من السابق لأوانه القول إن الهجوم الذي تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن سيؤثر على الوجود الأمريكي في المنطقة.

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