عبد الله السعيد في الزمالك غدا.. مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة الموسم

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن صفقة جديدة في الميركاتو الشتوي لنادي الزمالك.

وكتب عبر فيسبوك: "عبدالله السعيد بيخلص.. الزمالك اتفق مع بيراميدز يدفعوا ١٠ مليون جنيه كاش ويشتروه.. الموضوع واقف الزمالك يحول الفلوس بكرة خلاص عبدالله في الزمالك".

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد آل مكتوم في نهائي البطولة.