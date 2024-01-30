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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الله السعيد في الزمالك غدا.. مهيب عبدالهادي يفجر مفاجأة الموسم

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، عن صفقة جديدة في الميركاتو الشتوي لنادي الزمالك. 

وكتب عبر فيسبوك: "عبدالله السعيد بيخلص.. الزمالك اتفق مع بيراميدز يدفعوا ١٠ مليون جنيه كاش ويشتروه.. الموضوع واقف الزمالك يحول الفلوس بكرة خلاص عبدالله في الزمالك". 

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد انتهاء معسكر الأبيض والمشاركة في دورة نادي الوحدة الإماراتي وبطولة كأس دبي للتحدي.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي  بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على استاد آل مكتوم في نهائي البطولة.

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