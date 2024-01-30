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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الذكاء الاصطناعي يستعيد نسخة أصلية للوحة الموناليزا.. شاهد

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يستعيد نسخة أصلية للوحة الموناليزا

استطاعت احدى المواقع البريطانية الشهيرة استعادت صورة الموناليز، اللوحة الأكثر شهرة في العالم إلى حالتها الأصلية بمساعدة الذكاء الاصطناعي. 

و تم إحياء اللوحة كصورة ثلاثية الأبعاد بفضل الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما أكدته صحيفة “الديلي ستار”.

الموناليز

ويعتقد العديد من المؤرخين أن الخلفية هي رؤية خيالية لمشهد مثالي، كما ادعى أحد الباحثين أنه أجاب أخيرًا عن مكان وضع اللوحة.

وركز الباحث الإيطالي، سيلفانو فينسيتي على الجسر الخافت الذي يظهر في خلفية اللوحة، مقررًا أنه يشير إلى جسر في مكان ما في توسكانا.

 واستخدم طائرة بدون طيار عالية التقنية للتحليق فوق جسر روميتو دي لاتيرينا والتقاط صور لمقارنتها بنفس الزاوية التي تظهر في اللوحة بالفعل.

شاهد.. نشطاء بيئيون يسكبون الحساء على لوحة الموناليزا في متحف اللوفر بباريس

مايكروسوفت تعتزم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بالهند

الذكاء الاصطناعي يستعيد نسخة أصلية للوحة الموناليزا

 

 

 

الموناليز الذكاء الاصطناعي صورة الموناليز الأكثر شهرة العالم

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