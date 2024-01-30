الذكاء الاصطناعي يستعيد نسخة أصلية للوحة الموناليزا.. شاهد

استطاعت احدى المواقع البريطانية الشهيرة استعادت صورة الموناليز، اللوحة الأكثر شهرة في العالم إلى حالتها الأصلية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

و تم إحياء اللوحة كصورة ثلاثية الأبعاد بفضل الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما أكدته صحيفة “الديلي ستار”.

الموناليز

ويعتقد العديد من المؤرخين أن الخلفية هي رؤية خيالية لمشهد مثالي، كما ادعى أحد الباحثين أنه أجاب أخيرًا عن مكان وضع اللوحة.

وركز الباحث الإيطالي، سيلفانو فينسيتي على الجسر الخافت الذي يظهر في خلفية اللوحة، مقررًا أنه يشير إلى جسر في مكان ما في توسكانا.

واستخدم طائرة بدون طيار عالية التقنية للتحليق فوق جسر روميتو دي لاتيرينا والتقاط صور لمقارنتها بنفس الزاوية التي تظهر في اللوحة بالفعل.