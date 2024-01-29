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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مايكروسوفت تعتزم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بالهند

مايكروسوفت تعتزم
مايكروسوفت تعتزم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في الهند

كشفت تقارير أن الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا يقوم بزيارة الهند يومي 7 و 8 فبراير المقبل، وذلك كجزء من زيارته السنوية للبلاد حيث تتمحور الزيارة حول الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتركيز على فرصه في 2024. 

ويرى المحللون أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا يغير قواعد اللعبة، وسيجعل الهند وجنوب آسيا واحدة من أكثر الأسواق إثارة للتكنولوجيا. 

 

وفقًا لتقرير نشرته MoneyControl فإن رئيس مايكروسوفت الهند وجنوب آسيا، بونيت تشاندوك، صرح في رسالة بريد إلكتروني داخلية أُرسلت قبل بضعة أسابيع، أن مايكروسوفت ملتزمة باستخدام التكنولوجيا لخلق المزيد من الفرص في البلاد. 

 

في يونيو الماضي، التقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي بـ ساتيا ناديلا ، وشدد ناديلا خلال الاجتماع على أهمية الخدمات السحابية، والتي تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة. وقال إن اعتماد مثل هذه التقنيات آخذ في الارتفاع ويثبت أنه "يغير قواعد اللعبة".

 

وقال ناديلا، وهو يشارك رؤيته للهند المرتكز على التكنولوجيا: "مهمتنا هي تمكين كل شخص وكل منظمة على هذا الكوكب من تحقيق المزيد، وفي النهاية، يتعين علينا قياس نجاحنا من خلال تحقيق هذه المهمة".

 

كما سلط الضوء أيضًا على كيفية تحول المؤسسات الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء الهند بفضل قوة مايكروسوفت وحلولها التقنية.

 

مايكروسوفت الهند الذكاء الاصطناعي ساتيا ناديلا ناريندرا مودي

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