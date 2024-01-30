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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

يبحث الآلاف عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول ، بعد اعتمادها رسميا من قبل المحافظ قبل ساعات، إذ تم إعلانها رسميا للطلبة الآن ويمكن الحصول عليها بكل سهولة عن طريق رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة بالاسم فقط 2024

ويهتم الكثير بالحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة بالاسم فقط ، خاصة بعد اعتمادها رسميا من قبل المحافظ ، إذ يمكن إدخال رقم الجلوس للحصول على النتيجة عبر موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة عبر الهاتف أو مربع البحث.

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بوابة التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

كما يمكن للآلاف من أولياء الأمور والطلاب في الشهادة الإعدادية الباحثون عن  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول، الحصول عليها بكل سهولة من خلال بوابة التعليم الأساسي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة.

ويمكن بكل سهولة الدخول على  بوابة التعليم الأساسي  للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 

وينتظر الطلاب لينك نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024، والذي تم إعلانه رسميا ورفع النتيجة عليه كاملة لكافة طلاب المحافظة وذلك بعد أن اعتمدها رسميا أمس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بنسبة نجاح 80.87 % للأقسام العادية.

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول ، والتي شملت نتائج القسم المهني والتي بلغت نسبة النجاح بها 96.85 %، ونتائج مدارس الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100 %، بالإضافة إلى نتائج مدارس المكفوفين للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح وصلت إلى 92.59 %.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الجيزة بالاسم

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 بالاسم الرتم الأول ، من خلال الدخول على وقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، والحصول على النتيجة بالاسم فقط من خلال الهاتف 09000160 أو عبر المحمول 5960.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الأول 2024 

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الرتم الأول  عبر الخطوات المعلنة بالاعلى برقم الجلوس مباشرة من خلال الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية لتعليم محافظة الجيزة، كما يلي: 

نتيجة الشهادة الإعدادية

وكان قد اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس بنسبة نجاح بلغت ٨٠.٨٧%  بحضور اشرف سلومه مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة حيث تقدم للامتحانات ١٨٩ ألفا و٧٦٦ طالبا بالإدارات التعليمية وحصل منهم على الحد الأدنى للنجاح ١٥٢ ألفا و٩٧٣ طالبا.

وجاء ترتيب الإدارات التعليمية كالتالى:

فى المركز الأول ( الهرم )، الثانى ( الدقي )، الثالث ( العجوزة )، الرابع (٦ أكتوبر)، الخامس ( الشيخ زايد)، السادس ( الصف)، السابع ( الوراق )، الثامن ( جنوب الجيزة )، التاسع ( العمرانية )، العاشر ( شمال الجيزة )، الحادي عشر ( البدرشين )، الثانى عشر (العياط )، الثالث عشر ( حدائق اكتوبر)، الرابع عشر ( منشأة القناطر)، الخامس عشر ( أطفيح )، السادس عشر ( بولاق الدكرور )، السابع عشر ( الحوامدية )، الثامن عشر ( كرداسة )، التاسع عشر ( أوسيم )، العشرون (أبو النمرس ) والحادي والعشرون ( الواحات البحرية).

كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجة القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح ٩٦.٨٥%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع ١٠٠%، وبنسبة نجاح بلغت ٩٢.٥٩ % للمكفوفين.

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