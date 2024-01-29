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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس| وخبر عاجل بشأنها الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

يترقب جميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بفارغ الصبر ، ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس ، بعد أن انتهى رسميا ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في مدارس محافظة القاهرة يوم الأربعاء 24 يناير 2024

ومن جانبها أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة مازالت مستمرة في كنترولات الشهادة الإعدادية .

وقال مصدر مسئول في كنترولات الشهادة الاعدادية بمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أن مؤشرات نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس مطمئنة ، ونسبة النجاح عالية في جميع المواد. 

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد : أن أعمال تصحيح الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة تتم بنزاهة تامة ، حيث يلتزم جميع المصححين بمنح كل طالب حقه كاملاً ، مع التشديد على تصحيح كل ما كتبه الطالب في ورقة الاجابة.

وأفاد المصدر بأنه  من المقرر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة بالاسم على بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة ، بمجرد الإنتهاء من تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع كنترولات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

وبحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية الدارسين بمدارس محافظة القاهرة و أولياء أمورهم الآن ، ترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة بالاسم على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس على بوابة التعليم الأساسي https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate 

 

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة

أكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة ، أنه لا مجال لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة ، إلا بعد اعتمادها رسميا .

وأوضح المصدر أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة يكون مسئولية اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وليس مسئولية وزير التربية التعليم مثلما يعتقد البعض

وأشار المصدر إلى أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة من محافظ القاهرة ، سيتم بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في جميع كنترولات الشهادة الإعدادية الموجودة في محافظة القاهرة .

جدير بالذكر أن المجموع الكلي في نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس يكون من 280  درجة مقسمة على الترمين، كل ترم 140 درجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية الاعدادية نتيجة القاهرة

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