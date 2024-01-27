ننشر موعد إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحر الأحمر إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2024، بعد انتهاء امتحاناتهم قبل أيام قليلة، وسط إجراءات وقائية واحترازية تم اتخاذها بشكل مشدد.

وأفاد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، بأنه من المقرر إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل. وأكد منير على أن هناك جهداً مستمراً في عملية التصحيح، مشددًا على الالتزام بنماذج الإجابة والتصحيح لضمان حقوق الطلاب.

وشدد منير على ضرورة عدم ترك أي سؤال دون تصحيح، وأشار إلى استمرارية المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان دقة النتائج. يأتي هذا في سياق الالتزام بالمعايير الرفيعة للتصحيح وتحسين جودة التعليم.

يُشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب المشاركين في الامتحانات بالمحافظة بلغ 9,502 طالبًا وطالبة، موزعين على 57 لجنة عامة تخدم الإدارات التعليمية السبع بمدن البحر الأحمر.