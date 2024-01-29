برقم الجلوس فقط.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول بالجيزة

ينشر “صدى البلد”، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة للفصل الدراسي الأول، بعد أن تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة، محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد تزايد البحث عنها من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وذلك بعد إعتماد النتيجة رسميا من محافظ الجيزة.

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وكان أحمد راشد، محافظ الجيزة، اعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ بنسبة نجاح بلغت ٨٠.٨٧% ، وذلك بحضور اشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

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وتقدم للامتحانات ١٨٩ الف و ٧٦٦ طالب بالإدارات التعليمية وحصل منهم علي الحد الأدنى للنجاح ١٥٢ الف و ٩٧٣ طالب .

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كما اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نتيجه القسم المهنى فقد بلغت نسبة النجاح ٩٦.٨٥%، كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع ١٠٠%، وبنسبة نجاح بلغت ٩٢.٥٩ % للمكفوفين.

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