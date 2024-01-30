نحاس وفضة وسجاد وملابس.. منتجات يدوية تراثية متميزة بمعرض ديارنا بالأقصر| فيديو

تشهد محافظة الاقصر فى هذا التوقيت كل عام افتتاح معرض “ ديارنا” للحرف اليدوية بمشاركة عدد كبير من المحافظات .

ويقول محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالاقصر ، ان المعرض افتتحته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وبرفقتها المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر .

واضاف ان المعرض يقام على مساحة 1800م داخل ساحة أبو الحجاج الأقصرى، حيث يقدم العارضون منتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والاكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان وسوهاج وأسيوط وبنى سويف والفيوم وشمال وجنوب سيناء والقاهرة والإسكندرية.

ويقول احمد حسان على احد زوار المعرض انه ينتظر المعرض كل عام لشراء اجمل المنتجات اليدوية التراثية مثل ادوات المطبخ و المشغولات اليدوية والسجاد .

وأوضح حسان أن اسعار منتجات المعرض فى منتناول الجميع خاصة منتجات الاخشاب والفضة والخزف .

كان وزيرة التضامن الاجتماعى أكدت اثناء افنناحها للمعرض، أن إقامة معرض «ديارنا» بمحافظة الأقصر سواء للحرف اليدوية والتراثية أو للأثاث يأتى استكمالا لمسيرة دعم الوزارة لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية التى تعبر عن التراث المصرى بكافة منتجاته، وكذلك للجمعيات التعاونية الإنتاجية، كما أنه يأتى فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية فى كافة محافظات الجمهورية