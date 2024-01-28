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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم الأقصر لـ 187 مدرسا جديدا: تحملون أسمى رسالة إنسانية

صدى البلد

تفقد الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر تدريب المعلمين الجدد المنعقد بمدرسة الأقصر الثانوية بنات بإدارة الأقصر التعليمية.

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم.

يستهدف التدريب 187 معلماً من المعلمين الجدد، كما يستمر التدريب لمدة 4 أيام.

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خلال لقائه قال خالد للمتدربين " إنكم تحملون أسمى رسالة إنسانية، وإلا فأي شرف يضاهي شرف تربية النشء وتعليمهم، بأيديكم سيخرج جيلاً واعياً محباً لوطنه غيوراً عليه".

وأضاف خالد " ستعملون بالمرحلة الإبتدائية، لذا أوصيكم بحسن رعاية هؤلاء الأطفال؛ فأنتم أول من سيتعاملون معه في أول التحاق لهم بالمدارس ودور العلم، فبكنَّ إما أن يعشقوا المدرسة، وإما غير ذلك، فكوني له أماً ثانية".

يشار إلى أن  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستعد بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لبدء مسابقة تعيين 30 ألف معلم لهذا العام، وتم فتح باب التقديم منذ أيام، وذلك للتمكن من سد العجز وتلبية الاحتياجات الخاصة بالعملية التعليمية.

الأقصر التربية والتعليم والتعليم الفني المرحلة الابتدائية وكيل وزارة التربية والتعليم

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