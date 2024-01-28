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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

على متنها 1450 سائحا.. تنظيم 63 رحلة بالون طائر في الأقصر

صدى البلد

تشهد الأقصر رواجا سياحيا وإقبالا كبيرا على رحلات البالون الطائر بالبر الغربي ، حيث حلق 63 بالونا طائرا على متنها أكثر من 1450 سائحا من مختلف الجنسيات بسماء محافظة الأقصر اليوم "الأحد" للاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء.

وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود، في بيان اليوم، إن رحلات البالون من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية في عاصمة السياحة العالمية ، لافتا إلى أن مستقلي البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى سماء البر الغربي .


وأكد عبود أنه يتم إجراء فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى، موضحا أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل، التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها سلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.

على صعيد آخر، أكدت رئيس وحدة السكان بالأقصر رجاء شوقي، أنه تم تنظيم فعالية ترفيهية ضمن مبادرة "المرأة الأقصرية تتحدث"، وأن ذلك في إطار الاحتفالات الوطنية بمناسبتي عيد الشرطة وذكرى 25 يناير، وتجسيدًا لدور المرأة في بناء المجتمع.

وقالت شوقي - في بيان اليوم - إن الاحتفالية هي رحلة نهرية للسيدات تعبيرا عن التقدير والاحترام لرجال الشرطة،وتثمينا لجهودهم الكبيرة في خدمة المجتمع والحفاظ على أمنه من خلال الرحلة تجمعت النساء من مختلف الأعمار للاحتفال بتلك الذكرى الوطنية الهامة، حيث أقيمت فعاليات متنوعة شملت فقرات فنية، وعروضا ثقافية وندوة للأمهات تعبر عن الروح الوطنية والتضامن.

وأضافت رئيس وحدة السكان، أن اللقاء كان بحضور 80 امرأة وأبنائهم ، وعلى هامش الرحلة النيلية تم تنظيم معرض بجزيرة الإقالتة لعرض منتجات السيدات الاقصريات بهدف مساندة المرأة العاملة بالحرف اليدوية والمأكولات الشرقية ، ودعم وتشجيع المنتج المحلي خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والمأكولات والعمل على تطويرها ودعمها، حيث يتم تنظيم معارض دورية من خلال الرحلة.

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