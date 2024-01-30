عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم هونج كونج يبدأ حملة تشريعية لتشديد قوانين الأمن القومي

رئيس هونج كونج التنفيذي
رئيس هونج كونج التنفيذي

أكد زعيم هونج كونج، اليوم الثلاثاء، اعتزامه تمرير قوانين جديدة للأمن القومي قريبًا للبناء على التشريع الشامل الذي فرضته بكين على المدينة في عام 2020، قائلاً إن المدينة تتحمل المسؤولية الدستورية لفرض القوانين الجديدة.

ويراقب بعض رجال الأعمال والدبلوماسيين والأكاديميين التطورات عن كثب، قائلين إن احتمال صدور قوانين جديدة تستهدف التجسس وأسرار الدولة والنفوذ الأجنبي، المعروفة باسم المادة 23، يمكن أن يكون لها تأثير عميق على المركز المالي العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي جون لي إن وثيقة التشاور ستصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وستحاول الحكومة إقرار التشريع 'في أقرب وقت ممكن'.

وقال لي 'لماذا الآن؟ لا يمكننا الانتظار. لا يمكننا الانتظار لفترة أطول'.

وأضاف: 'في حين أننا، المجتمع ككل، نبدو هادئين وآمنين للغاية، لا يزال يتعين علينا الحذر من أعمال التخريب المحتملة والتيارات الخفية التي تحاول إثارة الاضطرابات'، مشيرًا إلى أن بعض العملاء الأجانب قد لا يزالون ينشطون في هونج كونج.

ونوه “لي” بأنه سيتم ضمان الحريات وستفي القوانين بالمعايير الدولية.

وقال رئيس الأمن كريس تانغ إن الحزمة ستشمل أقسامًا تغطي أسرار الدولة والتجسس والخيانة والفتنة واستخدام أجهزة الكمبيوتر والأنظمة الإلكترونية للقيام بأعمال تعرض الأمن القومي للخطر.

وبينما قال المسؤولون الحكوميون في الصين وهونج كونج إن قانون 2020 كان حيويًا لاستعادة الاستقرار بعد شهور من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي هزت المدينة في عام 2019، فإن الحزمة الجديدة كانت مطلوبة منذ فترة طويلة بموجب الدستور المصغر، المعروف باسم القانون الأساسي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مليون جنيه.. مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

احذروا عواصف رعدية وأمطار غزيرة.. بيان عاجل من الأرصاد

مفاجأة .. الأهلي يتراجع عن ضم محمد أبو جبل

أحمد حسن يكشف عن صفقة سوبر للأهلي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

فنانة شهيرة تهاجم زوجها: مبيصرفش على ابنه ولا بيسأل عليه

الشناوي كلمة السر.. ناقد رياضي يكشف أسباب تراجع الأهلي عن ضم أبو جبل

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

موضوعات متعلقة

استهداف المرشحة الجمهورية نيكي هالي وتعرضها لمحاولة اعتداء بالضرب للمرة الثانية

استشهاد واصابة عشرات المدنيين في غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة

أوقف حربك عليها.. الجمهوريون في تكساس يصدمون بايدن: اخترت الولاية الخاطئة

نيوزيلندا تعلق تمويلها لوكالة الأونروا المحاصرة في غزة

زلزال بقوة 6 ريختر يضرب المنطقة الحدودية بين الصين وقرغيزستان

صواريخ تستهدف القوات الأمريكية في الحسكة السورية

تحدٍّ واضح لروسيا والصين.. ارتفاع صادرات الأسلحة الأمريكية 50% في 2023

اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مسلحين فلسطينيين وقوة إسرائيلية تقتحم طولكرم

ترشيحاتنا

وظائف جديدة في انتظارك .. الإعلان غدًا

أخبار التكنولوجيا| شاومي Xiaomi ترفع أسعار بعض هواتفها الذكية بنحو 12%.. ريلمي تطلق رسميا Realme 12 Pro

السجن والغرامة.. القضاء يحسم مصير الفنانة نسرين طافش

أمير هشام: الشناوي وبعض لاعبي الأهلي وراء التراجع عن ضم «أبو جبل»

500 ألف جنيه.. مفاجأة لـ تجار الذهب | ما القصة

درجة التجميد.. لماذا طالبت هيئة الأرصاد بمتابعة نشراتها الجوية بشكل مستمر؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

درجة التجميد.. لماذا طالبت هيئة الأرصاد بمتابعة نشراتها الجوية بشكل مستمر؟

توقعات شهر فبراير 2024.. خبير أبراج يكشف مفاجآت لهؤلاء

مداهمة لشرطة وهمية.. مقلب من رئيس شركة بالهند في الموظفين| ماذا حدث؟

لن تصدق ماذا فعل تطبيق الخرائط GPS في سائق سيارة؟

فيديو

يوقف مفعولها.. احترس من تناول هذه الأدوية مع العصائر والمياه المعدنية

بخطة شيطانية.. خادمة تسرق 50 جرام ذهب و25 ألف جنيه

سوزان نجم الدين تكشف عن دورها فى مسلسل الحشاشين.. شاهد

صدمة أفريقيا تهز اتحاد الكرة.. البرلمان ينتفض بعد فشل فيتوريا .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ