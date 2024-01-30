زعيم هونج كونج يبدأ حملة تشريعية لتشديد قوانين الأمن القومي

أكد زعيم هونج كونج، اليوم الثلاثاء، اعتزامه تمرير قوانين جديدة للأمن القومي قريبًا للبناء على التشريع الشامل الذي فرضته بكين على المدينة في عام 2020، قائلاً إن المدينة تتحمل المسؤولية الدستورية لفرض القوانين الجديدة.

ويراقب بعض رجال الأعمال والدبلوماسيين والأكاديميين التطورات عن كثب، قائلين إن احتمال صدور قوانين جديدة تستهدف التجسس وأسرار الدولة والنفوذ الأجنبي، المعروفة باسم المادة 23، يمكن أن يكون لها تأثير عميق على المركز المالي العالمي.

وقال الرئيس التنفيذي جون لي إن وثيقة التشاور ستصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وستحاول الحكومة إقرار التشريع 'في أقرب وقت ممكن'.

وقال لي 'لماذا الآن؟ لا يمكننا الانتظار. لا يمكننا الانتظار لفترة أطول'.

وأضاف: 'في حين أننا، المجتمع ككل، نبدو هادئين وآمنين للغاية، لا يزال يتعين علينا الحذر من أعمال التخريب المحتملة والتيارات الخفية التي تحاول إثارة الاضطرابات'، مشيرًا إلى أن بعض العملاء الأجانب قد لا يزالون ينشطون في هونج كونج.

ونوه “لي” بأنه سيتم ضمان الحريات وستفي القوانين بالمعايير الدولية.

وقال رئيس الأمن كريس تانغ إن الحزمة ستشمل أقسامًا تغطي أسرار الدولة والتجسس والخيانة والفتنة واستخدام أجهزة الكمبيوتر والأنظمة الإلكترونية للقيام بأعمال تعرض الأمن القومي للخطر.

وبينما قال المسؤولون الحكوميون في الصين وهونج كونج إن قانون 2020 كان حيويًا لاستعادة الاستقرار بعد شهور من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي هزت المدينة في عام 2019، فإن الحزمة الجديدة كانت مطلوبة منذ فترة طويلة بموجب الدستور المصغر، المعروف باسم القانون الأساسي.