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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024

الأرصاد
الأرصاد

قدّمت الإعلامية نهاد سمير، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".

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القاهرة 16.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 29_1_2024|فيديو

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القاهرة 18.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 28 يناير

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:


العظمى الصغرى

القاهرة 16- 10


الإسكندرية 15  - 11


الإسماعيلية 16- 10


الغردقة 20 -12

المنيا 16- 5

أسوان 20 - 8


سوهاج 17 - 6
 

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان عاجل، من التقلبات الحادة والسريعة التي تشهدها معظم المدن والمحافظات خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وتشهد بعض المناطق عواصف رعدية مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة ومصحوبة بحبات البرد.

وكشفت صور الأقمار الصناعية، التابعة لـ هيئة الأرصاد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة المتكاثرة على شمال مصر وحتي القاهرة، واستمرار سقوط الأمطار متفاوتة الشدة من متوسطة إلى غزيرة على فترات متقطعة، إضافة إلى نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

تفاصيل طقس الثلاثاء
توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود يوم الثلاثاء الموافق 30 يناير، طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

الظواهر الجوية 
وعن الظواهر الجوية، قالت هيئة الأرصاد إن الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد متوسطة إلى مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار كالآتي:

-أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- البحيرة-
كفر الشيخ -الدقهلية)
-أمطار متوسطة على مناطق من ( دمياط- بورسعيد- شمال سيناء).
-أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من ( الغربية- الشرقية -المنوفية ) قد تمتد خفيفة إلى مناطق من ( القاهرة- الجيزة- القليوبية).

 

درجات الحرارة حالة الطقس درجات الحرارة المتوقعة

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