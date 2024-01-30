إطلالة جذابة.. كارولين عزمي تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة كارولين عزمي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت كارولين عزمي في الصورة بإطلالة جذابة، مرتدية فستاناً مجسما باللون الأسود يبرز رشاقتها و جمال قوامها ،مما حازت علي إعجاب متابعيها .





يذكر أن كارولين عزمي شاركت في الحكاية الثالثة من مسلسل "في كل أسبوع حكاية"، وتحمل الحكاية اسم"لسهفيهأمل" مكونة من 5 حلقات، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شادى عبد السلام، ويشارك في بطولة الحكاية مجموعةمن الوجوه الصاعدة منهم محمد المولي، وهنا يسري، وشهد الشاطر، وآخرون.