إصابة 4 أشخاص في تصادم توكتوك وتروسيكل بسوهاج

أصيب 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين إحداهما بخارية توكتوك والأخرى نارية تروسيكل، دائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وقوع حادث تصادم بين توكتوك وتروسيكل، وسقوط مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير دراجة بخارية توكتوك قيادة المدعو (السيد ع.ا.ع 24 سنة، جزار، ويقيم دائرة مركز دار السلام)، إختل مقود الدراجة بيده وإصطدم بالمواجهة بدارجة نارية تروسيكل قيادة المدعو (احمد م.س.م 19 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز دار السلام).

نتج عن الحادث إصابة كلاً من:" المدعو ابراهيم ع.ا 19 سنة، عامل، بكسر بالفخذ الأيمن، والمدعو مصطفى ا.ا.د 19 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج، ويقيمان دائرة مركز دار السلام، والمدعو تامر ع.ر.س 17 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز دار السلام، بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن، والمدعو احمد ع.ع.ا 20 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز دار السلام، بجرح قطعي بفروة الرأس".

وأفادا قائدي المركبتين والمصابين بمضمون ما تقدم، ونفوا الشبهة الجنائية، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.